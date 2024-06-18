Общество 18.06.2024 в 09:30

В Бурятии опекун украла полмиллиона у своего подопечного

Купленное авто на эти деньги она оформила на себя
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии опекун украла полмиллиона у своего подопечного

В Кижингинском районе Бурятии рассматривается уголовное дело по хищению 475 тысяч рублей у несовершеннолетнего. Введя в заблуждение органы опеки, женщина купила себе автомобиль на деньги подопечного.

Как рассказали в прокуратуре республики, в органы опеки она заявила о необходимости приобретения транспортного средства от имени подопечного.

- В результате администрация района разрешила ей распорядиться средствами ребенка. Получив доступ к деньгам, женщина купила автомобиль и оформила его на свое имя, тем самым похитив 475 тысяч рублей, - комментируют в ведомстве.

По материалам прокурорской проверки следственным отделом СК республики возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Фото: Номер один

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хищение деньги опекун уголовное дело

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