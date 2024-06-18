В поселке Селенгинск ограничат движение через железнодорожный переезд

В поселке Селенгинск Кабанского района с 18 по 19 июня ограничат движение через железнодорожный переезд (5559 км ВСЖД). Там будут проводиться ремонтные работы.

Движение автотранспортных средств будет ограничено с 18.00 18 июня до 20.00 19 июня. Время указано местное.

Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в пос. Тресково (5563 км ВСЖД).

- Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок, сообщили в пресс-службе ВСЖД (филиала ОАО «РЖД»)

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