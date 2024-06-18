Реку Бурятии наводнили опасные бактерии

Воду в реке Селенга признали небезопасной, пишут в группе Администрации Иволгинского района. Взятые пробы воды показали в ней наличие колиформных бактерий.

- По информации управления Роспотребнадзора республики, в пробах воды, отобранных 14 мая из реки Селенга в селе Сотниково в месте выпуска ЛОСК (левобережных очистных сооружений канализации) МУП «Водоканал», а также в 800 метрах выше выпуска ЛОСК, установлено превышение гигиенического норматива по содержанию колиформных бактерий, - сообщают в районной администрации.

Указанные превышения могут стать причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, поэтому население Иволгинского района предупредили об опасности купания в реке Селенге, отдыха и занятий спортом рядом с водоемом.

Фото: Елена Кокорина