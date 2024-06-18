За нарушение ПДД водитель в Бурятии выплатит штраф 170 тысяч

Судебные приставы Бурятии заставили заплатить местного жителя 170 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. 63-летний водитель получил 35 штрафов ГИБДД за игнорирование дорожных знаков, запрещающих движение грузовиков.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов республики, все нарушения были совершены в Москве.

- В добровольном порядке правонарушитель свои долги не стал оплачивать, поэтому исполнительный документ был направлен по месту прописки должника в Бичурское районное отделение службы судебных приставов для принудительного взыскания. Судебный пристав выяснил место работы должника и направил работодателю документы о взыскании долга с зарплаты, - прокомментировали в ведомстве.

В результате принудительного взыскания вся сумма долга была уплачена в полном объеме.

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