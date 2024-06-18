Общество 18.06.2024 в 10:27

В Улан-Удэ по-прежнему нельзя посещать городские леса и разводить костры

За нахождение в лесу оштрафуют минимум на 40 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ по-прежнему нельзя посещать городские леса и разводить костры

В Улан-Удэ продолжает действовать особый противопожарный режим. Посещение городских лесов и разведение открытого огня запрещено. Напомним, противопожарный режим в городе был введен с 8 апреля.

- Пребывание в лесу, как и нарушение правил пожарной безопасности в лесах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тыс. рублей, на должностных лиц – от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, на юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн. рублей, - сообщили в администрации города.

Если вы увидели лесной пожар, то звоните: 20-44-44 или «112».

 

Фото: скриншот видео, Администрация Улан-Удэ

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особый противопожарный режим Бурятия

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