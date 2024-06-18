За пьяную езду улан-удэнца отправили за решетку

Суд в Улан-Удэ своим приговором лишил свободы водителя за повторное вождение автомобиля в пьяном состоянии.

Как рассказали в прокуратуре республики, в марте безработный 36-летний мужчина, ранее уже судимый за управление транспортным средством в нетрезвом виде, приехал за рулем родственницы к своему другу.

- Вместе они выпили, после чего осужденный сел за руль и поехал в 115 микрорайон, где был задержан сотрудниками полиции. Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил виновному 10 месяцев лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии общего режима, - прокомментировали в ведомстве.

Также подсудимого на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Фото: loon.site