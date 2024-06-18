Осужденные в Бурятии посоревновались в силовом экстриме

В Бурятии в колонии-поселении № 3 состоялся турнир среди осужденных по силовому экстриму, приуроченный к празднованию Дня России.

Перед началом мероприятия сотрудники группы по воспитательной работе рассказали участникам о правилах проведения соревнования и провели инструктаж по технике безопасности.





- Соревнование включало шесть силовых дисциплин: переворачивание покрышек на время, перенос чугунных батарей, удерживание гири 16 кг на вытянутых вперед руках, тяга автомобиля. Абсолютным чемпионом в итоге стал участник, который с самого начала продемонстрировал высокий уровень физической подготовки и во всех испытаниях был первым, - рассказали в УФСИН Бурятии.

Все победители, призёры и участники были награждены грамотами.

По словам организаторов мероприятия, тяга к занятиям спортом у осужденных растет с каждым годом. Этому способствуют пропаганда здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, а также проводимые в колонии спортивные состязания.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия