Общество 19.06.2024 в 06:00

В Улан-Удэ стоимость отопления может вырасти на 100%

Положенные под сукно планы по альтернативной котельной снова вытащили на поверхность
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ стоимость отопления может вырасти на 100%
Делегация мэрии Улан-Удэ съездила в Читу на совещание с ТГК-14. Там рассматривали вопрос о возможной реформе теплоэнергетической системы столицы Бурятии с введением нового механизма расчета тарифа на теплоснабжение. Речь идет о так называемом методе альтернативной котельной (АК). Эта котельная предусматривает возможность дополнительного повышения сверх индекса потребительских цен.

Дайте денег

Чита с 1 июля 2025 года переходит на ускоренный рост тарифа. Собранные от сверхтарифа деньги обещают выделять подрядным организациям на сверхплановый ремонт. В Улан-Удэ сомневаются в целесообразности внедрения нового механизма определения стоимости тепла. Ведь с 1 июля 2024 года горожан и так ожидает рост тарифа на теплоэнергию примерно на 9%. Предлагаемый вариант АК, похоже, специально придумали с целью напустить густого тумана. Вот как эту схему обозначает ТГК-14 в своем пресс-релизе: 

«Это инструмент, который дает энергетикам возможность долгосрочно планировать развитие системы теплоснабжения и осуществлять развитие на качественно новом уровне». Еще одно определение: «Альткотельная: модель рынка, ставшая возможной после принятия нового федерального закона о теплоснабжении, которым в ряде случаев допускается отказ от госрегулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Вместо этого устанавливается только предельный уровень цены на тепловую энергию для конечного потребителя - уровень так называемой «альтернативной котельной». Цена рассчитывается исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной котельной».

Как видим, и в этом словоблудии четко прослеживается одно: разрешите еще поднять цены.

Весьма конкретно по этому поводу еще в 2022 году выразился глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Альткотельная - это просто погружение инвестиционной программы в тариф», - заявил он.

Возможно, по этой причине два года назад республика отказалась от планов ТГК-14 по реформированию системы тарифообразования.

Взялись за старое

Но положенные под сукно планы энергетиков по АК снова вытащили на поверхность. Смахнули пыль и пустили в оборот, кивая на Читу.

Как заявил директор по экономике ТГК-14 Денис Круликовский, в Чите, которую в феврале 2024 года распоряжением премьер-министра России отнесли к ценовой зоне теплоснабжения, на реализацию этой программы привлекут 12 млрд рублей. Деньги направят, в частности, на замену и реконструкцию тепловых сетей и обновление оборудования Читинской ТЭЦ-1.
- За счет увеличения инвестиций в систему теплоснабжения города мы планируем существенно повысить качество, надежность и экологическую безопасность теплоснабжения в своей зоне ответственности, - сказал Круликовский.

В ТГК-14 отмечают, что прорабатывают «вопрос о переходе Улан-Удэ к методу альтернативной котельной. Решение примут с учетом возможных последствий после всестороннего анализа и обоснования».

Далее энергетики уверяют, что «резкого повышения тарифа при использовании альтернативной котельной не произойдет».

Вы им поверите? Что означает резкое? На 100%? То есть энергетики прямо говорят: тариф нужно поднять, и нам нужны деньги для освоения программ.

- Переход на новый метод тарифообразования по схеме альтернативной котельной подразумевает, что Улан-Удэ может перейти от государственного регулирования тарифа на тепло к установлению лишь только предельного уровня цены на тепловую энергию для потребителя, - говорит эксперт в области теплоэнергетики, член штаба по подготовке города к зиме Владимир Афанасьев. – Это предусматривает более высокие темпы повышения тарифа, но в настоящий момент я считаю это абсолютно неоправданным.

По словам эксперта, вместо того, чтобы переходить на новую систему повышения тарифов, необходимо прежде всего разобраться с вопросами ценообразования, огромными теплопотерями, сильно завышенными, на взгляд эксперта, нормативами потребления тепла, недогревом и другими проблемами.

- Ничего придумывать не надо, сделайте это, и тогда сразу же найдутся средства, которые дополнительно можно направить на модернизацию и ремонты, - заявил эксперт.

Да, с населения соберут дополнительные деньги под предлогом увеличения ремонтов. Но кто даст гарантии, что эти деньги пойдут по целевому назначению?

Рост тарифа на 100%?

Между тем Минэнерго РФ внимательно наблюдает за ситуацией с тарифами и теплоснабжением города. У федералов накопились претензии к местным властям и энергетикам.

«Вопросы развития систем теплоснабжения Улан-Удэ должны рассматриваться в схеме теплоснабжения и содержать технические решения, источники финансирования и оценку тарифных и социально-экономических последствий для конечных потребителей», - сообщается в письме заместителя министра энергетики Павла Сниккарса в комитет Госдумы по энергетике. Этого сделано не было.

В Минэнерго России отмечают, что в 2023 году ведомство четыре раза рассматривало схему теплоснабжения Улан-Удэ и каждый раз спускало вниз свои замечания и предложения, однако «ключевые замечания и предложения так и не были учтены».

Например, Минэнерго РФ выступило против планов ТГК-14 вывести из эксплуатации «водогрейные котлы № 12 и № 13 из величины располагаемой тепловой мощности улан-удэнской ТЭЦ-1. В результате чего в перспективе выявлен дефицит тепловой мощности, на основании которого в схеме теплоснабжения делается вывод о необходимости увеличения тепловой мощности улан-удэнской ТЭЦ-1». То есть одной рукой они выводят два котла из эксплуатации и одновременно заявляют о необходимости наращивания тепловой мощности ТЭЦ. Абсурд…

Как сообщается в письме, в качестве источника финансирования модернизации теплоэнергетического комплекса города предлагается отнести Улан-Удэ к ценовой зоне теплоснабжения (метод альтернативной котельной). «Однако Улан-Удэ не отнесен к ценовой зоне, источник финансирования не подтвержден». «Отмечаем, что в результате реализации предложенных схемой теплоснабжения мероприятий в зоне действия ПАО «ТГК-14» в период 2024 - 2031 гг. прогнозируется существенное (до 100%) превышение расчетного тарифа на тепловую энергию для потребителей».

В Минэнерго РФ сообщили, что «проблемы теплоснабжения Улан-Удэ должны комплексно решаться в схеме теплоснабжения, однако наиболее оптимальные варианты их решения не принимаются. А вопросы развития системы теплоснабжения не решаются наиболее простыми и экономически менее затратными методами».

Как видим, никуда спешить не надо. Не надо реформировать систему тарифообразования. Подогревать тарифы альткотельной и прочими идеями. Оставьте в покое теплоэнергетику, которая и так приносит ТГК-14 огромные прибыли в основном за счет населения. Напомним, что чистая прибыль ТГК-14 возросла в 2023 году почти втрое и достигла 1,569 млрд рублей против 564,158 млн рублей годом ранее. Может, лучше направить эти деньги не на выплату дивидендов акционерам, а на модернизацию городских теплосетей? Многие из которых годами не ремонтировались.

Фото: «Номер один»
Теги
энергетика

Все новости

В Бурятии не хватает средств на «детский» антитеррор
18.06.2024 в 18:04
В Бурятии шьют подушки для раненых бойцов СВО
18.06.2024 в 17:56
В Улан-Удэ продолжают ремонтировать дорогу по улице Борсоева
18.06.2024 в 17:45
В детсадах Бурятии все меньше воспитанников
18.06.2024 в 17:29
Делегация правительства Бурятии работает на первом окружном форуме народов ДФО
18.06.2024 в 17:17
В Бурятии обустроят два маршрута на вершину горы Мунку-Сардык
18.06.2024 в 17:03
Владимир Павлов: «В целом, правительство справилось»
18.06.2024 в 16:52
В Конституционном суде решали судьбу собак в Бурятии
18.06.2024 в 16:37
Пенсионеры в Бурятии получили срок за рубку сосен
18.06.2024 в 16:30
Предпринимателей Бурятии приглашают на Акселератор социальных проектов
18.06.2024 в 16:22
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
В Бурятии не хватает средств на «детский» антитеррор
В Народном Хурале обеспокоены положением
18.06.2024 в 18:04
В Бурятии шьют подушки для раненых бойцов СВО
Мастер-класс по пошиву организовала местный волонтер
18.06.2024 в 17:56
В Улан-Удэ продолжают ремонтировать дорогу по улице Борсоева
Все работы проводятся в вечернее и ночное время
18.06.2024 в 17:45
В Бурятии обустроят два маршрута на вершину горы Мунку-Сардык
Это сделают на средства президентского гранта
18.06.2024 в 17:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru