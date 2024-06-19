В Улан-Удэ стоимость отопления может вырасти на 100%

Чита с 1 июля 2025 года переходит на ускоренный рост тарифа. Собранные от сверхтарифа деньги обещают выделять подрядным организациям на сверхплановый ремонт. В Улан-Удэ сомневаются в целесообразности внедрения нового механизма определения стоимости тепла. Ведь с 1 июля 2024 года горожан и так ожидает рост тарифа на теплоэнергию примерно на 9%. Предлагаемый вариант АК, похоже, специально придумали с целью напустить густого тумана. Вот как эту схему обозначает ТГК-14 в своем пресс-релизе:





«Это инструмент, который дает энергетикам возможность долгосрочно планировать развитие системы теплоснабжения и осуществлять развитие на качественно новом уровне». Еще одно определение: «Альткотельная: модель рынка, ставшая возможной после принятия нового федерального закона о теплоснабжении, которым в ряде случаев допускается отказ от госрегулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Вместо этого устанавливается только предельный уровень цены на тепловую энергию для конечного потребителя - уровень так называемой «альтернативной котельной». Цена рассчитывается исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной котельной».

Делегация мэрии Улан-Удэ съездила в Читу на совещание с ТГК-14. Там рассматривали вопрос о возможной реформе теплоэнергетической системы столицы Бурятии с введением нового механизма расчета тарифа на теплоснабжение. Речь идет о так называемом методе альтернативной котельной (АК). Эта котельная предусматривает возможность дополнительного повышения сверх индекса потребительских цен.Как видим, и в этом словоблудии четко прослеживается одно: разрешите еще поднять цены.Весьма конкретно по этому поводу еще в 2022 году выразился глава Бурятии Алексей Цыденов.«Альткотельная - это просто погружение инвестиционной программы в тариф», - заявил он.Возможно, по этой причине два года назад республика отказалась от планов ТГК-14 по реформированию системы тарифообразования.Но положенные под сукно планы энергетиков по АК снова вытащили на поверхность. Смахнули пыль и пустили в оборот, кивая на Читу.Как заявил директор по экономике ТГК-14 Денис Круликовский, в Чите, которую в феврале 2024 года распоряжением премьер-министра России отнесли к ценовой зоне теплоснабжения, на реализацию этой программы привлекут 12 млрд рублей. Деньги направят, в частности, на замену и реконструкцию тепловых сетей и обновление оборудования Читинской ТЭЦ-1.- За счет увеличения инвестиций в систему теплоснабжения города мы планируем существенно повысить качество, надежность и экологическую безопасность теплоснабжения в своей зоне ответственности, - сказал Круликовский.В ТГК-14 отмечают, что прорабатывают «вопрос о переходе Улан-Удэ к методу альтернативной котельной. Решение примут с учетом возможных последствий после всестороннего анализа и обоснования».Далее энергетики уверяют, что «резкого повышения тарифа при использовании альтернативной котельной не произойдет».Вы им поверите? Что означает резкое? На 100%? То есть энергетики прямо говорят: тариф нужно поднять, и нам нужны деньги для освоения программ.- Переход на новый метод тарифообразования по схеме альтернативной котельной подразумевает, что Улан-Удэ может перейти от государственного регулирования тарифа на тепло к установлению лишь только предельного уровня цены на тепловую энергию для потребителя, - говорит эксперт в области теплоэнергетики, член штаба по подготовке города к зиме Владимир Афанасьев. – Это предусматривает более высокие темпы повышения тарифа, но в настоящий момент я считаю это абсолютно неоправданным.По словам эксперта, вместо того, чтобы переходить на новую систему повышения тарифов, необходимо прежде всего разобраться с вопросами ценообразования, огромными теплопотерями, сильно завышенными, на взгляд эксперта, нормативами потребления тепла, недогревом и другими проблемами.- Ничего придумывать не надо, сделайте это, и тогда сразу же найдутся средства, которые дополнительно можно направить на модернизацию и ремонты, - заявил эксперт.Да, с населения соберут дополнительные деньги под предлогом увеличения ремонтов. Но кто даст гарантии, что эти деньги пойдут по целевому назначению?Между тем Минэнерго РФ внимательно наблюдает за ситуацией с тарифами и теплоснабжением города. У федералов накопились претензии к местным властям и энергетикам.«Вопросы развития систем теплоснабжения Улан-Удэ должны рассматриваться в схеме теплоснабжения и содержать технические решения, источники финансирования и оценку тарифных и социально-экономических последствий для конечных потребителей», - сообщается в письме заместителя министра энергетики Павла Сниккарса в комитет Госдумы по энергетике. Этого сделано не было.В Минэнерго России отмечают, что в 2023 году ведомство четыре раза рассматривало схему теплоснабжения Улан-Удэ и каждый раз спускало вниз свои замечания и предложения, однако «ключевые замечания и предложения так и не были учтены».Например, Минэнерго РФ выступило против планов ТГК-14 вывести из эксплуатации «водогрейные котлы № 12 и № 13 из величины располагаемой тепловой мощности улан-удэнской ТЭЦ-1. В результате чего в перспективе выявлен дефицит тепловой мощности, на основании которого в схеме теплоснабжения делается вывод о необходимости увеличения тепловой мощности улан-удэнской ТЭЦ-1». То есть одной рукой они выводят два котла из эксплуатации и одновременно заявляют о необходимости наращивания тепловой мощности ТЭЦ. Абсурд…Как сообщается в письме, в качестве источника финансирования модернизации теплоэнергетического комплекса города предлагается отнести Улан-Удэ к ценовой зоне теплоснабжения (метод альтернативной котельной). «Однако Улан-Удэ не отнесен к ценовой зоне, источник финансирования не подтвержден». «Отмечаем, что в результате реализации предложенных схемой теплоснабжения мероприятий в зоне действия ПАО «ТГК-14» в период 2024 - 2031 гг. прогнозируется существенное (до 100%) превышение расчетного тарифа на тепловую энергию для потребителей».В Минэнерго РФ сообщили, что «проблемы теплоснабжения Улан-Удэ должны комплексно решаться в схеме теплоснабжения, однако наиболее оптимальные варианты их решения не принимаются. А вопросы развития системы теплоснабжения не решаются наиболее простыми и экономически менее затратными методами».Как видим, никуда спешить не надо. Не надо реформировать систему тарифообразования. Подогревать тарифы альткотельной и прочими идеями. Оставьте в покое теплоэнергетику, которая и так приносит ТГК-14 огромные прибыли в основном за счет населения. Напомним, что чистая прибыль ТГК-14 возросла в 2023 году почти втрое и достигла 1,569 млрд рублей против 564,158 млн рублей годом ранее. Может, лучше направить эти деньги не на выплату дивидендов акционерам, а на модернизацию городских теплосетей? Многие из которых годами не ремонтировались.Фото: «Номер один»