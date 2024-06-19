Общество 19.06.2024 в 08:23

Рейс из Улан-Удэ в Казань задержали на 10 часов

В причинах задержки сейчас разбирается прокуратура
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Рейс из Улан-Удэ в Казань задержали на 10 часов
Бурятская транспортная прокуратура разбирается в неприятном инциденте, случившемся вчера в аэропорту «Байкал». Там более чем на 10 чесов был задержан вылет рейса по маршруту Улан-Удэ – Казань. Самолет авиакомпании Nord Wind по расписанию должен был вылететь в 10.40 утра, однако фактически улетел лишь в 21.08 вечера.

По предварительной информации, вылет рейса был перенесен из-за позднего прибытия воздушного судна.

Задержка вчера также произошла и на рейсе Улан-Удэ – Якутск. Самолет авиакомпании «Якутия» должен был вылететь туда в 20.20, однако по факту полетел только три часа спустя. Как и в предыдущем случае, вылет задержали из-за позднего прибытия самолета.

Напомним, рейс Улан-Удэ – Казань открылся с 3 мая. Он выполняется два раза в неделю по понедельникам и пятницам. По словам гендиректора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, маршрут оказался очень востребованным среди жителей Бурятии, так что, возможно, его продлят и на зимний период.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
авиация

Все новости

Детские праздники к Дню города прошли в 40-х кварталах Улан-Удэ
19.06.2024 в 09:34
Школу в Бурятии не могут построить из-за нехватки рабочих рук
19.06.2024 в 09:28
Власти Бурятии активно готовятся к принятию антиалкогольного закона
19.06.2024 в 09:26
В Бурятии на крупном объекте всплыли крупные косяки
19.06.2024 в 09:23
Ливневка в Улан-Удэ превратилась в мусорную канаву
19.06.2024 в 09:09
Мусорные баки во дворах многоквартирных домов
19.06.2024 в 09:00
Минсельхоз Бурятии похвастался Беркутом
19.06.2024 в 08:53
Медведь, терроризировавший поселок в Бурятии, убежал в лес
19.06.2024 в 08:38
Рейс из Улан-Удэ в Казань задержали на 10 часов
19.06.2024 в 08:23
В Улан-Удэ стоимость отопления может вырасти на 100%
19.06.2024 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Детские праздники к Дню города прошли в 40-х кварталах Улан-Удэ
Их организовал предприниматель Алексей Бадмаев
19.06.2024 в 09:34
Школу в Бурятии не могут построить из-за нехватки рабочих рук
Проблему пытаются решить увеличением штата строителей
19.06.2024 в 09:28
Власти Бурятии активно готовятся к принятию антиалкогольного закона
Будущий законопроект серьезно ограничит продажу алкоголя на территории республики
19.06.2024 в 09:26
В Бурятии на крупном объекте всплыли крупные косяки
В ходе строительства гостиничного комплекса на Байкале нашли нарушения
19.06.2024 в 09:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru