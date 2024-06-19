Общество 19.06.2024 в 08:23
Рейс из Улан-Удэ в Казань задержали на 10 часов
В причинах задержки сейчас разбирается прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Бурятская транспортная прокуратура разбирается в неприятном инциденте, случившемся вчера в аэропорту «Байкал». Там более чем на 10 чесов был задержан вылет рейса по маршруту Улан-Удэ – Казань. Самолет авиакомпании Nord Wind по расписанию должен был вылететь в 10.40 утра, однако фактически улетел лишь в 21.08 вечера.
По предварительной информации, вылет рейса был перенесен из-за позднего прибытия воздушного судна.
Задержка вчера также произошла и на рейсе Улан-Удэ – Якутск. Самолет авиакомпании «Якутия» должен был вылететь туда в 20.20, однако по факту полетел только три часа спустя. Как и в предыдущем случае, вылет задержали из-за позднего прибытия самолета.
Напомним, рейс Улан-Удэ – Казань открылся с 3 мая. Он выполняется два раза в неделю по понедельникам и пятницам. По словам гендиректора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, маршрут оказался очень востребованным среди жителей Бурятии, так что, возможно, его продлят и на зимний период.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
По предварительной информации, вылет рейса был перенесен из-за позднего прибытия воздушного судна.
Задержка вчера также произошла и на рейсе Улан-Удэ – Якутск. Самолет авиакомпании «Якутия» должен был вылететь туда в 20.20, однако по факту полетел только три часа спустя. Как и в предыдущем случае, вылет задержали из-за позднего прибытия самолета.
Напомним, рейс Улан-Удэ – Казань открылся с 3 мая. Он выполняется два раза в неделю по понедельникам и пятницам. По словам гендиректора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, маршрут оказался очень востребованным среди жителей Бурятии, так что, возможно, его продлят и на зимний период.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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