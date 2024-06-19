Минсельхоз Бурятии похвастался Беркутом

Как сообщили в министерстве, теперь это уже статный годовалый бычок черно-пестрой голштинизированной породы по кличке Беркут. Он, по словам зоотехника хозяйства, значительно превосходит своих сверстников, и, самое главное, несёт в себе ценный генофонд своих высокопродуктивных родителей - победителей различных специализированных смотров-конкурсов.





Минсельхоз Бурятии рассказал о судьбе первого теленка, которого удалось получить в республике с помощью процедуры трансплантации эмбрионов.Как напомнили в Минсельхозе, процедуры экстракорпорального оплодотворения (когда в корову подсаживается эмбрион) и искусственного осеменения (когда корова оплодотворяется семенем высокопродуктивного быка) доступны каждому хозяйству республики. Специалисты Госплемслужбы министерства могут помочь животноводческим предприятиям выбрать и купить эмбрионы и семенной материал различных пород у племпредприятий со всей России. Они также оказывают услуги по трансплантации и искусственному осеменению. Все это делается бесплатно, также как и обучение сотрудников хозяйств азам искусственного осеменения.При этом 95% затрат, связанных с приобретением эмбрионов и семени, субсидируются государством.Процедуру экстракорпорального оплодотворения в Бурятии сейчас практикуют два хозяйства: ООО «Рубин» Кабанского района и СПК «Колхоз «Искра» Мухоршибирского района. Также в Бурятии ежегодно искусственно осеменяется более тысячи коров, выход телят составляет 59-60%. В республике есть уже 24 пункта, где проводят процедуру искусственного осеменения. Как правило, это ведущие животноводческие хозяйства Бурятии.Фото: Минсельхоз Бурятии