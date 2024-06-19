Ливневка в Улан-Удэ превратилась в мусорную канаву

После вмешательства прокуратуры Железнодорожного района г. Улан-Удэ ливневая канализация очищена от мусора. Проверка была проведена после публикации, опубликованной «Народным фронтом», где указывалось, что ливневая канализация на улице Комсомольской, 37 превратилась в мусорную канаву.

- Прокуратурой было установлено, что данная дорожная инженерная система засоряется бытовым мусором из-за отсутствия закрывающих решеток на всем протяжении. Председателю Комитета городского хозяйства администрации города внесли представление с требованием принять меры по надлежащему содержанию и эксплуатации ливневки, - прокомментировали в ведомстве.

Сразу после вмешательства надзорного органа ливневую канализацию очистили от мусора. Дальнейшее устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Фото: мэрия города Улан-Удэ