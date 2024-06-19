Общество 19.06.2024 в 09:09

Ливневка в Улан-Удэ превратилась в мусорную канаву

Ситуацию исправила только местная прокуратура
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Ливневка в Улан-Удэ превратилась в мусорную канаву

После вмешательства прокуратуры Железнодорожного района г. Улан-Удэ ливневая канализация очищена от мусора. Проверка была проведена после публикации, опубликованной «Народным фронтом», где указывалось, что ливневая канализация на улице Комсомольской, 37 превратилась в мусорную канаву.

- Прокуратурой было установлено, что данная дорожная инженерная система засоряется бытовым мусором из-за отсутствия закрывающих решеток на всем протяжении. Председателю Комитета городского хозяйства администрации города внесли представление с требованием принять меры по надлежащему содержанию и эксплуатации ливневки, - прокомментировали в ведомстве.

Сразу после вмешательства надзорного органа ливневую канализацию очистили от мусора. Дальнейшее устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Фото: мэрия города Улан-Удэ

Теги
прокуратура проверка мусор представление

Все новости

Детские праздники к Дню города прошли в 40-х кварталах Улан-Удэ
19.06.2024 в 09:34
Школу в Бурятии не могут построить из-за нехватки рабочих рук
19.06.2024 в 09:28
Власти Бурятии активно готовятся к принятию антиалкогольного закона
19.06.2024 в 09:26
В Бурятии на крупном объекте всплыли крупные косяки
19.06.2024 в 09:23
Ливневка в Улан-Удэ превратилась в мусорную канаву
19.06.2024 в 09:09
Мусорные баки во дворах многоквартирных домов
19.06.2024 в 09:00
Минсельхоз Бурятии похвастался Беркутом
19.06.2024 в 08:53
Медведь, терроризировавший поселок в Бурятии, убежал в лес
19.06.2024 в 08:38
Рейс из Улан-Удэ в Казань задержали на 10 часов
19.06.2024 в 08:23
В Улан-Удэ стоимость отопления может вырасти на 100%
19.06.2024 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Детские праздники к Дню города прошли в 40-х кварталах Улан-Удэ
Их организовал предприниматель Алексей Бадмаев
19.06.2024 в 09:34
Школу в Бурятии не могут построить из-за нехватки рабочих рук
Проблему пытаются решить увеличением штата строителей
19.06.2024 в 09:28
Власти Бурятии активно готовятся к принятию антиалкогольного закона
Будущий законопроект серьезно ограничит продажу алкоголя на территории республики
19.06.2024 в 09:26
В Бурятии на крупном объекте всплыли крупные косяки
В ходе строительства гостиничного комплекса на Байкале нашли нарушения
19.06.2024 в 09:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru