Власти Бурятии активно готовятся к принятию антиалкогольного закона

В Народном Хурале уже в четвертый раз обсуждают поправки в закон о продаже алкоголя на территории республики, интенсивно проходят совещания и общественные слушания.

Будущий законопроект серьезно ограничит продажу алкоголя на территории Бурятии. Он не только полностью запретит его продажу в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, но и нанесет удар по барам и т.н. «наливайкам», находящихся там же.

Теперь для кафе, баров, буфетов в жилых домах вводится обязательное условие – площадь зала обслуживания посетителей объекта общественного питания не менее 50 кв.м. Бары, не отвечающие этому условию, будут вынуждены закрыться или перестать продавать спиртное. И даже если условие будет соблюдено, то в них с 23.00 до 09.00 будет запрещена продажа алкоголя. Правда, это условие не распространяется на рестораны.

Закон также продлевает время запрета продажи алкоголя с 20:00 до 11:00 взамен действующего с 21:00 до 09:00, вводятся дополнительные дни запрета продажи алкоголя. Уставной капитал розничных магазинов для получения лицензии на алкогольную продукцию повысится с 60 000 рублей до 300 000 рублей.

- Введение дополнительных ограничений продажи алкогольной продукции в Бурятии совместно с продолжением проведения профилактических мероприятий, разъяснительной работы с предпринимателями и гражданами послужит решением многих социальных задач. Среди них: здоровый образ жизни населения, здоровьесбережение, минимизация негативных последствий злоупотребления алкогольной продукцией. Новые ограничения по продаже алкоголя в многоквартирных домах направлены на создание комфортных условий проживания и повышение качества жизни жителей республики, - отметил Виктор Винокурцев, министр промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.

В Народном Хурале антиалкогольный закон обсуждают уже в течение нескольких месяцев. Председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев прокомментировал будущий законопроект:

- Главный приоритет для нас – это жизнь и здоровье людей. При обсуждении законопроекта мы учтем позицию малого и среднего бизнеса. Предприниматели нам высказали свою позицию, замечания и предложения. Но мы хотим сохранить наше население, наш генофонд. При этом предприниматели нам тоже важны. Мы постараемся сделать такую редакцию, чтобы максимально учесть интересы всех. Но подчеркну еще раз, жизнь и здоровье населения - наш первый приоритет, - сказал Семен Матхеев.

Он также добавил, что сегодня в Народном Хурале будет создана рабочая группа по контролю за исполнением антиалкогольного закона.

- Мы сегодня планируем на базе нашего комитета собрать рабочую группу по контролю за исполнением закона. Недобросовестные предприниматели, которые будут торговать в неразрешенное время и в запрещенных местах, будут наказаны, - говорит депутат.

Он добавил, что «все положения закона прямо созданы для того, чтобы уменьшить продажу и употребление алкоголя».

- Самое главное, мы уменьшим оборот нелегального алкоголя. Во многом, это будет непопулярное для кого-то решение, но мы не можем оставаться в стороне, -резюмировал депутат.

После прохождения всех слушаний и обсуждений законопроект будет вынесен на сессию Народного хурала. Закон, в случае принятия, вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Фото: Номер один