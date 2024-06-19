Общество 19.06.2024 в 09:34

Детские праздники к Дню города прошли в 40-х кварталах Улан-Удэ

Их организовал предприниматель Алексей Бадмаев
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Текст: Иван Иванов
Детские праздники к Дню города прошли в 40-х кварталах Улан-Удэ
Целую серию праздников для детей 40-х кварталов Улан-Удэ организовал предприниматель Алексей Бадмаев. Все они приурочены к Дню города. В минувшую пятницу состоялись два праздника: во дворе на ул. Жердева, 132, 134, 136, 138 и во дворе по ул. Жердева, 98, 100, 102, 108.

Для юных горожан аниматоры провели игры и конкурсы. Каждый участник получил сладкий приз.


В рамках праздника во дворе по ул. Жердева, 98 состоялась выставка рисунков и награждение победителей конкурса «Мой любимый двор». Юные художники изобразили, какими хотят видеть свои дворы и будущее города.  

Призерами конкурса стали шестеро детей в двух возрастных категориях. Каждый был награжден грамотами и подарками. Остальные участники конкурса рисунков получили поощрительные призы – сертификаты на мороженое.


А вчера детские праздники прошли еще на двух площадках – во дворе по ул. Жердева, 82, 84, 86, 88 и во дворе по ул. Шумяцкого, 14, 16, 16а. И здесь тоже были веселые, задорные игры и конкурсы. Все пришедшие на праздники – взрослые и дети – получили заряд положительных эмоций.


- День рождения – любимый праздник каждого ребенка. Мне хотелось, чтобы и день рождения Улан-Удэ стал ближе нашим детям, подарил им радость и хорошее настроение. Ведь это для них мы работаем над развитием, благоустройством нашего города, – сказал Алексей Бадмаев.  

В организованных им праздниках приняло участие около 200 юных улан-удэнцев.

Фото: из личного архива Алексея Бадмаева
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