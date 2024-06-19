Общество 19.06.2024 в 09:28

Школу в Бурятии не могут построить из-за нехватки рабочих рук

Проблему пытаются решить увеличением штата строителей
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Текст: Елена Кокорина
Школу в Бурятии не могут построить из-за нехватки рабочих рук

Школу в Кижингинском районе Бурятии не смогли сдать к апрелю, как было оговорено договором. Сроки затягиваются, по причине нехватки рабочих рук.

Как рассказали в местной прокуратуре, стройка идет в рамках реализации нацпроекта «Образование».

- Проверкой было установлено, что Управление капстроительства заключило госконтракт с ООО «Дом 2000» на строительство школы в селе Кижинга. Учебное заведение рассчитано на 176 учеников. Сдача объекта была установлена на 30 апреля 2024 года, однако подрядчик отставал от графика и не смог завершить строительство к назначенному сроку, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим, начальнику Управления капстроительства и руководителю генерального подрядчика внесли прокурорское представление об устранении нарушений. После вмешательства прокуратуры было заключено допсоглашение, согласно которому срок окончания работ продлили. Для своевременного завершения стройки был увеличен штат рабочих на объекте.

Фото: Номер один

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