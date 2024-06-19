Общество 19.06.2024 в 10:03

Сельчанин в Бурятии пришел в Росгвардию с дедовским ружьем

За сдачу оружия и патронов он получит 100 тысяч рублей
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Сельчанин в Бурятии пришел в Росгвардию с дедовским ружьем

В селе Байкальское местный житель обнаружил в доме оружие и патроны, которые остались после смерти его деда. Свою находку он решил передать в подразделение лицензионно-разрешительной работы Северо-Байкальского района.

Как рассказали в Росгвардии, тайник с оружием сельчанин обнаружил на веранде в шкафу.

 - В рамках программы возмездной сдачи оружия, мужчина передал двуствольное ружье 16 калибра, винтовку 5,6 калибра и карабин 7,62 калибра. К ним также прилагались 1480 патронов. Незарегистрированное оружие со следами коррозии и сточенными заводскими номерами находится в исправном состоянии и пригодно для стрельбы, - прокомментировали в ведомстве.

За сдачу оружия и патронов сельчанин получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.

Подробную информацию можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Бурятия или по телефонам: 8 (3012) 37-98-05, 37-93-82.

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