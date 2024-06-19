Жители Бурятии могут пожаловаться на плохую работу судебных приставов

20 июня служба судебных приставов Бурятии проведет «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции.

Каждый желающий, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников службы судебных приставов Бурятии может сообщить об этом по телефонам «горячей линии».

Телефоны «горячей линии»: 8 (3012) 28-94-05, 8 (3012) 28-94-06, 8 (3012) 28-94-08.

Время работы: 20 июня, с 9.00 до 17.00

- По каждому обращению будет проведена проверка. К сотрудникам службы, допустившим коррупционные правонарушения, будут приниматься меры, установленные законодательством Российской Федерации, - сообщили в службе судебных приставов.

Кроме того, в службе судебных приставов работает «телефон доверия» 8 (3012) 28-95-21, по которому можно сообщить о противоправных действиях со стороны работников Службы судебных приставов Республики Бурятия.

Фото: loon.site