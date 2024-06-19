Общество 19.06.2024 в 10:25

Жители Бурятии могут пожаловаться на плохую работу судебных приставов

Для них 20 июня организуют «горячую линию»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут пожаловаться на плохую работу судебных приставов

20 июня служба судебных приставов Бурятии проведет «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции.

Каждый желающий, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников службы судебных приставов Бурятии может сообщить об этом по телефонам «горячей линии».

Телефоны «горячей линии»: 8 (3012) 28-94-05, 8 (3012) 28-94-06, 8 (3012) 28-94-08.

Время работы: 20 июня, с 9.00 до 17.00

- По каждому обращению будет проведена проверка. К сотрудникам службы, допустившим коррупционные правонарушения, будут приниматься меры, установленные законодательством Российской Федерации, - сообщили в службе судебных приставов.

Кроме того, в службе судебных приставов работает «телефон доверия» 8 (3012) 28-95-21, по которому можно сообщить о противоправных действиях со стороны работников Службы судебных приставов Республики Бурятия.

   

Фото: loon.site

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