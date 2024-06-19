Общество 19.06.2024 в 10:27

В Улан-Удэ вновь не успели в срок завершить ремонт на Ключевской

В мэрии теперь даже не стали говорить, когда он закончится
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вновь не успели в срок завершить ремонт на Ключевской
В Улан-удэ вновь продлен ремонт участка дороги по ул. Ключевская. Как пояснили в мэрии, это связано с масштабными работами по обустройству ливневой канализации на дороге.

«О дате открытия дороги будет сообщено дополнительно», - сообщили в городской администрации, на этот раз даже не назвав даты завершения ремонта.

Для общественного транспорта и автомобилистов на участке дороги по ул. Ключевской – от ул. Фролова до остановки «ВСГУТУ» продолжит действовать временная схема объезда.

Напомним, ремонт этого участка на Ключевской начался еще 11 мая. Завершить его сначала планировали к 9 июня, однако затем срок был перенесен на 20-е число. Однако и к этому времени закончить работы не удалось.
Теги
ремонт дороги

Все новости

В Бурятии продолжают ловить пьяных водителей
19.06.2024 в 11:12
Пожилой водитель сбил насмерть 41-летнего жителя Улан-Удэ
19.06.2024 в 11:06
Из-за короткого замыкания в Бурятии загорелся двухэтажный дом
19.06.2024 в 11:00
О ходе расследования убийства 17-летнего подростка в Бурятии доложат в Москву
19.06.2024 в 10:44
В одном из парков Улан-Удэ откроют тренажерную площадку за миллион рублей
19.06.2024 в 10:41
В Улан-Удэ вновь не успели в срок завершить ремонт на Ключевской
19.06.2024 в 10:27
Жители Бурятии могут пожаловаться на плохую работу судебных приставов
19.06.2024 в 10:25
Сельчанин в Бурятии пришел в Росгвардию с дедовским ружьем
19.06.2024 в 10:03
В Бурятии потушили все лесные пожары
19.06.2024 в 09:46
Детские праздники к Дню города прошли в 40-х кварталах Улан-Удэ
19.06.2024 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
В одном из парков Улан-Удэ откроют тренажерную площадку за миллион рублей
Она будет доступна для посещения уже с этой пятницы
19.06.2024 в 10:41
Жители Бурятии могут пожаловаться на плохую работу судебных приставов
Для них 20 июня организуют «горячую линию»
19.06.2024 в 10:25
Сельчанин в Бурятии пришел в Росгвардию с дедовским ружьем
За сдачу оружия и патронов он получит 100 тысяч рублей
19.06.2024 в 10:03
Детские праздники к Дню города прошли в 40-х кварталах Улан-Удэ
Их организовал предприниматель Алексей Бадмаев
19.06.2024 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru