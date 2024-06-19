В Улан-Удэ вновь не успели в срок завершить ремонт на Ключевской

В Улан-удэ вновь продлен ремонт участка дороги по ул. Ключевская. Как пояснили в мэрии, это связано с масштабными работами по обустройству ливневой канализации на дороге.«О дате открытия дороги будет сообщено дополнительно», - сообщили в городской администрации, на этот раз даже не назвав даты завершения ремонта.Для общественного транспорта и автомобилистов на участке дороги по ул. Ключевской – от ул. Фролова до остановки «ВСГУТУ» продолжит действовать временная схема объезда.Напомним, ремонт этого участка на Ключевской начался еще 11 мая. Завершить его сначала планировали к 9 июня, однако затем срок был перенесен на 20-е число. Однако и к этому времени закончить работы не удалось.