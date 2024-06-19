Общество 19.06.2024 в 10:27
В Улан-Удэ вновь не успели в срок завершить ремонт на Ключевской
В мэрии теперь даже не стали говорить, когда он закончится
Текст: Андрей Константинов
В Улан-удэ вновь продлен ремонт участка дороги по ул. Ключевская. Как пояснили в мэрии, это связано с масштабными работами по обустройству ливневой канализации на дороге.
«О дате открытия дороги будет сообщено дополнительно», - сообщили в городской администрации, на этот раз даже не назвав даты завершения ремонта.
Для общественного транспорта и автомобилистов на участке дороги по ул. Ключевской – от ул. Фролова до остановки «ВСГУТУ» продолжит действовать временная схема объезда.
Напомним, ремонт этого участка на Ключевской начался еще 11 мая. Завершить его сначала планировали к 9 июня, однако затем срок был перенесен на 20-е число. Однако и к этому времени закончить работы не удалось.
«О дате открытия дороги будет сообщено дополнительно», - сообщили в городской администрации, на этот раз даже не назвав даты завершения ремонта.
Для общественного транспорта и автомобилистов на участке дороги по ул. Ключевской – от ул. Фролова до остановки «ВСГУТУ» продолжит действовать временная схема объезда.
Напомним, ремонт этого участка на Ключевской начался еще 11 мая. Завершить его сначала планировали к 9 июня, однако затем срок был перенесен на 20-е число. Однако и к этому времени закончить работы не удалось.
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