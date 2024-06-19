В одном из парков Улан-Удэ откроют тренажерную площадку за миллион рублей

В парке «Юбилейный» города Улан-Удэ 21 июня в 16.00 состоится открытие общественной спортивной площадки (возрастное ограничение 0+).

- Новая тренажерная площадка – это подарок жителям города Улан-Удэ от компании АСФ, которая в 2024 г. отмечает свое 25-летие. С 1999 года деятельность компании была неразрывно связана с Улан-Удэ, - сообщили в дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.

Совместно с администрацией Улан-Удэ было выбрано месторасположение будущей площадки в любимом месте отдыха горожан – в парке культуры и отдыха «Юбилейный».

Для новой площадки были закуплены современные комплекты уличных тренажеров с изменяемой нагрузкой, проведены работы по обустройству будущей спортивной площадки и прилегающей территории.

Общая стоимость проекта составила более 1 млн рублей.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один