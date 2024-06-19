Бойцам Бурятии на СВО передали антидроновые одеяла

Из Бурятии на СВО ушла очередная посылка гуманитарной помощи. Земляки-воины 30-й штурмовой бригады получат антидроновые одеяла, наколенники, коврики и другие полезные вещи.

Сбором помощи занимался депутат горсовета Сергей Бурдиков, о чем и сообщил на своей странице в социальных сетях.

- Принял участие в небольшой, но очень важной церемонии – передаче посылки воинам-баргузинцам. Вся помощь была собрана на личные средства, а также благодаря моему другу Дмитрию Ионину. Мы постоянно собираем средства — либо централизованно, либо по личной инициативе. Мои коллеги отправили военным несколько автомобилей и даже передавали оружие. В целом, хочется, чтобы у нас была устойчивая традиция помогать и поддерживать участников СВО, - написал депутат.

Фото: горсовет Улан-Удэ