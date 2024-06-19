Общество 19.06.2024 в 11:50

В Бурятии растет число покусанных клещами

За неделю прирост составил около 500 случаев
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии растет число покусанных клещами

В Бурятии растет число людей, укушенных клещами. Если на 11 июня за медпомощью по поводу укусов клещами обратилось 1697 человек, то на сегодня, 19 июня, цифра составляет уже 2156 человек.

Как и прежде, укусы зафиксированы во всех районах республики и городе Улан-Удэ, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Исходя из данных ведомства, прибавилось и число привитых против клещевого энцефалита. Если неделю назад их количество было на отметке 82 тысяч человек, в т.ч. более 43 тысяч детей, то на 19 июня привитых стало уже более 84 тысяч человек, в т.ч. более 44 тысяч детей.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Если в районах республики - то в ФАП, пункт скорой медицинской помощи или поликлинику ЦРБ, если в Улан-Удэ - то в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а.

Сдать клеща на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии по ул. Ключевская, 45б (тел.8 (3012) 41-02-66 рабочие дни, воскресенье) и в Республиканскую клиническую инфекционную больницу на ул. Пирогова, 9а (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05 рабочие дни, суббота).

Фото: loon.site

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