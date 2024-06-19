Общество 19.06.2024 в 12:41

Улан-удэнец «отбил» у работодателя 360 тысяч рублей

Сумма стала компенсацией за полученную травму
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец «отбил» у работодателя 360 тысяч рублей

Судебные приставы-исполнители взыскали с улан-удэнского предприятия 360 тысяч рублей в пользу жителя города Улан-Удэ. В результате несчастного случая на производстве мужчина получил травму руки, частично утратил трудоспособность и вынужденно уволился.

- Решением суда, куда пострадавший обратился с исковым заявлением, бывшего работодателя обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также сумму утраченного заработка – 160 тысяч рублей. Исполнительный лист для принудительного взыскания был направлен в Службу судебных приставов республики, - комментируют приставы.

После уведомления о возбуждении исполнительного производства и запрета на регистрационные действия транспортных средств, компенсация морального вреда потерпевшему была выплачена в полном объеме.

Фото: loon.site

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приставы моральный вред компенсация суд

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