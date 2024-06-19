Общество 19.06.2024 в 12:48

В Улан-Удэ асфальтируют дорогу по проспекту 50-летия Октября

Все работы ведутся в ночное время
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу по проспекту 50-летия Октября

В Улан-Удэ на дороге по проспекту 50-летия Октября укладывают асфальт. Чтобы не перекрывать движение на магистральной трассе и минимизировать неудобства для автомобилистов, основные работы ведутся в ночное время.



- Ремонтируется участок дороги от пересечения пр. 50-летия Октября с ул. Цивилева до пл. Комсомольской. Дорожники уже уложили два слоя асфальта на большей части дороги, установили часть бордюров. Также продолжаются работы по устройству тротуара и расширению остановок, - сообщили в управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.

Масштабный ремонт автодороги протяженностью 1,1 км по проспекту 50-летия Октября проходит в два этапа в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Первый этап реализован в 2023 году, второй – будет в 2024 году.

В рамках первого этапа на четной стороне дороги перенесены два пешеходных перехода и обустроена третья полоса для общественного транспорта.

Также были заменены бордюрные камни, выполнено устройство асфальтового покрытия, заменены на делиниаторы временные блоки на пл. Комсомольской, обустроены тротуары и другое.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

Теги
дороги Улан-Удэ безопасные и качественные дороги администрация улан-удэ

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