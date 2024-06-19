Жителей Бурятии не пустят за границу без оплаченных налогов

В преддверии сезона отпусков налоговики Бурятии предупредили, что жители республики с долгами по налогам не смогут выехать за границу. Им запретят выезд даже при минимальной задолженности от 10 тыс. рублей.

- Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации распространяется на граждан, у которых задолженность по имущественным налогам в рамках исполнительного производства превышает 10 тыс. рублей. Обязательным условием снятия ограничения является полное погашение суммы налога и пеней, - прокомментировали в налоговой.

- Чтобы оперативно узнать о наличии (либо отсутствии) задолженности не обязательно посещать налоговую, достаточно воспользоваться электронным сервисами, - сказали в инспекции.

Узнать о задолженности, а также оплатить её можно с помощью:

- электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических

лиц»;

- электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин»;

- единого портала государственных и муниципальных услуг;

- мобильного приложения «Налоги ФЛ».

Фото: loon.site