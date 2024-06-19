Общество 19.06.2024 в 14:14

В Бурятии прокуратура контролирует переселение граждан из аварийного жилья

После прокурорского вмешательства дома для переселенцев оперативно достроили
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура контролирует переселение граждан из аварийного жилья
В регионах ДФО расселено 2 тысячи домов из 6,5 тысяч, включенных в региональные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017. Такие данные озвучили в Управлении Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу

«В Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях завершено расселение домов, признанных аварийными до указанной даты, улучшены жилищные условия более 6,7 тысяч граждан. В этом году планируется завершение исполнения региональных программ в Бурятии, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области», - сообщили в надзорном ведомстве.

В то же время в прокуратуре отметили, что «недостаточные темпы расселения имеют место в Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия)».

«Причинами неполной и несвоевременной реализации запланированных мероприятий по переселению являются нарушение подрядными организациями сроков возведения новых домов, ненадлежащий контроль органов власти за исполнением государственных контрактов», - заявили в Управлении Генпрокуратуры России по ДФО.
 
К примеру, в Забайкальском крае по требованию прокуратуры скорректированы сроки строительства 170-квартирного дома в микрорайоне Молодежный в Чите. Подрядная организация и её руководитель привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы на сумму более 8 млн рублей. Также по искам прокуратуры в программу расселения включены 34 многоквартирных дома.

В Бурятии выявлены нарушения сроков строительства четырех многоквартирных домов для переселенцев. После вмешательства прокуратуры их оперативно достроили, из аварийного жилья в них переселились 976 человек.

В Приморском крае по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий и причинения имущественного ущерба из-за приемки проектной документации на строительство домов ненадлежащего качества, повлекшей дополнительные расходы из бюджета.

Фото: прокуратура
Теги
прокуратура аварийное жилье

Все новости

В Бурятии прокуратура контролирует переселение граждан из аварийного жилья
19.06.2024 в 14:14
В Хоринском районе девятиклассник на чужом мопеде наехал на легковушку
19.06.2024 в 13:54
В Бурятии не могут опознать найденный в подвале труп
19.06.2024 в 13:24
Рисковый сельчанин в Бурятии потерял миллионную «кубышку»
19.06.2024 в 13:22
Глава Бурятии проинспектировал Кижингинский район
19.06.2024 в 13:22
Жителей Бурятии не пустят за границу без оплаченных налогов
19.06.2024 в 13:05
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу по проспекту 50-летия Октября
19.06.2024 в 12:48
Улан-удэнец «отбил» у работодателя 360 тысяч рублей
19.06.2024 в 12:41
В Бурятии растет число покусанных клещами
19.06.2024 в 11:50
Бойцам Бурятии на СВО передали антидроновые одеяла
19.06.2024 в 11:24
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Жителей Бурятии не пустят за границу без оплаченных налогов
Нельзя будет выехать даже при минимальной задолженности от 10 тыс. рублей
19.06.2024 в 13:05
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу по проспекту 50-летия Октября
Все работы ведутся в ночное время
19.06.2024 в 12:48
Улан-удэнец «отбил» у работодателя 360 тысяч рублей
Сумма стала компенсацией за полученную травму
19.06.2024 в 12:41
В Бурятии растет число покусанных клещами
За неделю прирост составил около 500 случаев
19.06.2024 в 11:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru