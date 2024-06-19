В Бурятии прокуратура контролирует переселение граждан из аварийного жилья

В регионах ДФО расселено 2 тысячи домов из 6,5 тысяч, включенных в региональные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017. Такие данные озвучили в Управлении Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу«В Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях завершено расселение домов, признанных аварийными до указанной даты, улучшены жилищные условия более 6,7 тысяч граждан. В этом году планируется завершение исполнения региональных программ в Бурятии, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области», - сообщили в надзорном ведомстве.В то же время в прокуратуре отметили, что «недостаточные темпы расселения имеют место в Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия)».«Причинами неполной и несвоевременной реализации запланированных мероприятий по переселению являются нарушение подрядными организациями сроков возведения новых домов, ненадлежащий контроль органов власти за исполнением государственных контрактов», - заявили в Управлении Генпрокуратуры России по ДФО.К примеру, в Забайкальском крае по требованию прокуратуры скорректированы сроки строительства 170-квартирного дома в микрорайоне Молодежный в Чите. Подрядная организация и её руководитель привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы на сумму более 8 млн рублей. Также по искам прокуратуры в программу расселения включены 34 многоквартирных дома.В Бурятии выявлены нарушения сроков строительства четырех многоквартирных домов для переселенцев. После вмешательства прокуратуры их оперативно достроили, из аварийного жилья в них переселились 976 человек.В Приморском крае по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий и причинения имущественного ущерба из-за приемки проектной документации на строительство домов ненадлежащего качества, повлекшей дополнительные расходы из бюджета.Фото: прокуратура