Цирк Бурятии выдал странный номер

В Бурятском цирке недавно сменился директор. Думаем, это хороший повод взглянуть на работу данного учреждения культуры. Тем более что, учитывая происходящее, его жизнь вызывает большие и недоуменные вопросы. «Номер один» попытался вникнуть в запутанные дела госучреждения.Автономное учреждение культуры «Государственный цирк Республики Бурятия имени народного артиста России Майдари Хайдаповича Жапхандаева» существует в регионе давно. Но, на наш взгляд, оно так и не сумело стать широко известным.Если попросить прохожих на улицах сел и городов республики назвать какие-нибудь республиканские учреждения культуры, то прежде всего можно услышать о театре оперы и балета, «Байкале», Бурдраме, Русском драматическом театре, «Забаве». Вспомнят и Национальный музей с «Ульгэром». Но, думаем, бурятский цирк, увы, не каждому и не сразу придет в голову (если вообще придет).Работа цирка Бурятии проходит как-то незаметно для его возможной публики. Хотя ранее предпринимались серьезные шаги популяризировать цирк, и эти попытки даже внушали оптимизм. Главное, что следует, по нашему мнению, делать, это вывести цирк «в народ», чтобы люди могли более-менее регулярно иметь возможность вступить в контакт с ним. А эпизодические выступления это не совсем то, что нужно.Цирк всегда понимал, что надо иметь свою опорную точку для выступлений. Когда в 2008 - 2009 гг. в республиканских СМИ появились сообщения о том, что часть улан-удэнского парка им. Орешкова отдадут под размещение цирка-шапито, горожане очень обрадовались. Говорили даже, что этот цирковой шатер также может стать местом для проведения концертов, то есть не только для цирковых представлений. И купол цирка в парке на самом деле появился, привлекая зрителей.Но вот уже много лет никакого шапито в парке не наблюдается. А сейчас стоит лето, время массового отдыха. И земельный участок, судя по всему, по-прежнему находится в ведении циркачей. Так что происходит?Ходили слухи, что бурятский цирк, чтобы заработать денег, якобы начал сдавать шапито в аренду, и, в конце концов, это имущество, купленное за госсчет, таинственным образом бесследно сгинуло на какой-то туристической территории на берегу Байкала.Напомним, что из названия учреждения следует, что оно является автономным, то есть уполномочено зарабатывать деньги доступными и законными способами, хотя это не отменяет получения финансовой поддержки из бюджета Бурятии. Но, разумеется, утверждать, что все произошло именно так, невозможно, так как доказательств нет. Поэтому мы не утверждаем, что шапито действительно, образно говоря, «пошло по рукам».Тем более что пару лет назад прежний директор цирка Наталья Борисова говорила, что шапито в ходе эксплуатации пришло в негодность. Мол, износа не избежать, прохудились тросы и т. д. Не исключаем, что цирковой купол, так радовавший людей в улан-удэнском парке, к настоящему моменту списан по акту и утилизирован под лозунгом «освободим склады от неликвида».За свою историю коллектив цирка не раз выезжал за границу, давал гастроли в разных регионах России, ездил по Бурятии. Это творческие, увлеченные, талантливые люди. Но, лишившись своего шапито, цирк утратил собственное постоянное место в г. Улан-Удэ, где он встречал своих поклонников. Порой цирковые артисты выступают в ФСК или на иных площадках.Недавно цирк Бурятии предпринял попытку решить вопрос с куполом – взять его в аренду. Наверное, это можно считать первым значимым для развития учреждения решением после назначения там нового директора Тудупа Батуева. Цирк выступил заказчиком в запросе предложений на оказание услуг по аренде цирка-шапито для своих нужд. Начальная максимальная цена была 5 млн рублей, при этом участвовать в закупке могли только представители малого и среднего бизнеса.Купол нужно поставить в парке им. Орешкова по ул. Лимонова, 5 «а», на территорию парка «Шапито». Предполагалось, что цирк станет арендовать купол с момента подписания договора до 31 декабря 2025 года. Но в конце мая 2024 года закупку признали несостоявшейся в связи с тем, что от предпринимателей не поступило ни одной заявки на участие в закупке.Так что пусть и директор в цирке сменился, и настало лето, но шапито в парке пока не ожидается.Неудачное выступление цирка как заказчика в этой закупке по аренде шапито не значит, что ему не сопутствует успех в других делах. Да и не будем забывать, что его учредителем является Министерство культуры Республики Бурятия, весьма известное и солидное ведомство.В целом ряде иных приобретений, где цирковое учреждение также выступало как заказчик, все закончилось удачно. Самыми поразительными для нас покупками цирка за последнее время являются несколько этажей недвижимости в г. Улан-Удэ на ул. Хоца Намсараева, 7. Как говорят кадастровые карты, по этому адресу расположено АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», одно из крупнейших предприятий столицы республики. Он указан даже на официальном сайте предприятия в разделе «Контакты».Не так давно развлекательное учреждение заключило четыре договора о приобретении нежилых помещений: четырех этажей в здании местного производственного корпуса № 10. Этажи идут под единым кадастровым номером. Каждый имеет общую площадь 2445,8 квадратного метра. Закупка прошла, как отмечается в документации, «у единственного поставщика».Этаж № 1 купили по цене 16 млн рублей, хотя его кадастровая стоимость составляет более 25 млн рублей. Остальные три этажа также приобрели по 16 млн рублей за каждый.Суммарно это большие деньги. При этом абсолютно непонятно, зачем цирк Бурятии выступил тут в качестве заказчика. По неудавшейся аренде шапито понятно – были планы выступать в арендованном куполе, а здесь?Если цирк вдруг получил доступ к большим суммам денег, то почему бы не купить шапито взамен старого, вышедшего из употребления? Или учреждение хочет там разместиться: переформатировать этот производственный цех № 10, снести межэтажные перекрытия и создать объемное воздушное пространство, которое позволит выполнять цирковые номера, требующие большую высоту потолка? Но на это потребуется немало средств.К слову, по поводу средств у бурятского цирка то и дело возникают конфликты, выливающиеся в разбирательства в суде.Например, сейчас в самом разгаре процесс по иску фирмы из Татарстана. Истец ходатайствует о взыскании с бурятского учреждения культуры 378 тыс. рублей, которые он считает задолженностью цирка по прошлогоднему договору транспортной экспедиции. Цирк подал встречное заявление о взыскании 357 тыс. рублей ущерба по этому же договору. Судя по всему, речь идет о перевозке циркового реквизита. В процесс уже вовлекаются другие стороны в качестве свидетелей.Несколько лет назад цирк Бурятии проиграл финансовый спор федеральному казенному предприятию «Росгосцирк». Последний высудил задолженность в более чем 0,5 млн рублей, а также пени на сумму свыше 1,6 млн рублей. Ну и расходы по госпошлине.Этот суд стал итогом гастролей. Бурятский госцирк по договору с Росгосцирком гастролировал с программой «Легенды Байкала» в г. Владивостоке. Выступления прошли тогда на манеже местного цирка, который является филиалом Росгосцирка. Условия сотрудничества, в общих чертах, были следующими. Билеты на «Легенды Байкала» сначала продает Росгосцирк. Но когда сумма от реализации достигает 6 млн рублей, Росгосцирк прекращает продажу своих билетов. Наступает время бурятского цирка продавать свои билеты, делая себе доход.Была интересная деталь: если общий валовой сбор от продажи билетов не достигнет планки в 8 млн рублей, то бурятский цирк обязуется выплатить владивостокскому цирку разницу между 8 млн и суммой общего валового сбора не позднее окончания гастролей.Считаем, что условия договора были несколько кабальными, но что подписано, то подписано. Подпись тогда поставила директор цирка Борисова.По итогам продажи билетов прокат программы оказался не таким блестящим, как хотелось бы. И цирк Бурятии еще остался должен выплатить почти 3 млн рублей разницы. Кроме того, требовалось заплатить за обеспечение работы и осуществление силами «росгосцирковского» филиала «Цирк Сервис» технического обслуживания системы продажи билетов «АТЛАС», за изготовление бланков билетов. Средства на выплату вознаграждения за право использования и публичное исполнение объектов авторских, исключительных и смежных прав, входящих в состав программы, тоже должен оплатить цирк Бурятии. И так далее…Как установил суд, всего, с учетом прочих выплат, долги потянули на сумму около 4 млн рублей. Бурятская сторона погасила почти все. За исключением злополучных 500 000 рублей. Почему цирк не выплатил их, неясно. Прошло некоторое время, и Росгосцирк пошел в суд за долгом и набежавшей пеней за просрочку. Бурятский цирк выдвигал на суде свои аргументы, но безуспешно. «Ответчиком не представлено доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства», - констатировала Фемида.Также суд указал: «кроме того, договор не может быть признан и незаключенным по доводам АУКРБ «Госцирк Бурятии» (цирк носил такое название. – Прим. ред.) о подписании договора (заключении сделки) неуполномоченным лицом».Цирк республики подал апелляционную жалобу, но она осталась без удовлетворения.Одним словом, бурятский цирк живет интересной, насыщенной жизнью. То, что зрители видят, когда его артисты выступают перед ними, это далеко не все. Значительная часть жизнь цирка проходит, как говорится, за кулисами. Прежний сайт развлекательного учреждения, к слову, не работает. Остается надеяться, что при новом руководстве в деятельности бурятского цирка станет меньше как неудач, так и разных загадок.Фото: «Номер один»