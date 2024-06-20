Общество 20.06.2024 в 10:07

Пожарный из Улан-Удэ погиб в ходе спецоперации

В январе 2023 года Пётр Малыгин добровольцем отправился на СВО
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Текст: Андрей Константинов
Пожарный из Улан-Удэ погиб в ходе спецоперации
Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в ходе спецоперации Петра Малыгина. Он много лет работал в МЧС, а в январе 2023 года добровольно ушел на СВО.

Пётр Малыгин родился 25 ноября 1983 года в Улан-Удэ. Рос в многодетной семье, был третьим ребёнком. Его отец работал пилотом гражданской авиации.

Пётр получил образование в школе №37 в посёлке Аэропорт. Во время учёбы активно участвовал в творческой жизни школы, проявляя старательность и ответственность.

С 2000 по 2002 год Пётр проходил военную службу на Тихоокеанском флоте. Начиная с 2008 года посвятил свою жизнь службе в МЧС, где командовал отделением пожарной части №3 в Улан-Удэ. За годы службы он был удостоен ряда наград, включая медаль «За безупречную службу» и медаль «За отвагу». Последнюю он получил за спасение женщины и детей на пожаре.

В январе 2023 года Пётр Малыгин подписал контракт и был направлен в зону СВО оператором–топогеодезистом отделения артиллерийской разведки в 5-й гвардейской танковой бригаде. В 2023 году, выполняя боевую задачу, получил ранение, после реабилитации снова вернулся на спецоперацию.

29 мая 2024 года Пётр Малыгин погиб при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Урожайное Волновахского района ДНР. Награжден орденом Мужества посмертно. Дома у него остались трое детей.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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