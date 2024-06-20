Общество 20.06.2024 в 10:05

Семерых жителей Курумкана лишили прав за пристрастие к наркоте

Прокуратура сочла их опасными для местных жителей
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Текст: Елена Кокорина
Семерых жителей Курумкана лишили прав за пристрастие к наркоте

По искам прокуратуры Курумканского района Бурятии семь местных жителей лишились водительских прав. Причиной послужили их проблемы с нервной системой и наркотическая зависимость.

Как рассказали в прокуратуре, в текущем году прокурором выявлено 7 случаев, когда граждане с заболеваниями, препятствующими управлению автомобилем, имели водительские удостоверения.

- Среди этих заболеваний были проблемы с нервной системой и наркотическая зависимость, которые делают вождение опасным как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд заявления о прекращении действия прав этих граждан. Суд требования прокурора удовлетворил.

Фото:  Номер один

Теги
наркотики водители прокуратура лишение прав

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