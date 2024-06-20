Сегодня в вузы Бурятии стартует приемная кампания

20 июня в Бурятии стартует приемная кампания в вузы. Будущие студенты могут подавать документы на обучение выбранной профессии, в том числе на бюджетной основе.

К примеру, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) объявил прием по 42 направлениям бакалавриата, 25 направлениям магистратуры и трём специальностям высшего образования. В этом году ВСГУТУ выделено 1150 бюджетных мест, из них 940 – по программам бакалавриата и специалитета, 210 – по программам магистратуры.

- Правилами приема предусмотрено четыре способа подачи документов. Среди них как традиционное личное посещение приемной комиссии, так и возможности дистанционной электронной подачи через портал «Госуслуги» или через личный кабинет абитуриента на сайте ВСГУТУ. Кроме того, остается возможность отправить документы Почтой России или курьером. С каждым годом большую популярность получает способ подачи документов через «Госуслуги». Это, действительно, самый универсальный и удобный способ сейчас. Однако при личной подаче есть возможность получить подробные консультации у сотрудников приемной комиссии, - отметил ответственный секретарь приёмной комиссии ВСГУТУ Вячеслав Кравченко.

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