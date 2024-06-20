Общество 20.06.2024 в 10:21

Оператора связи в Улан-Удэ оштрафовали на 600 тысяч

Он не заблокировал звонок мошенника с подменного номера
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Текст: Елена Кокорина
Оператора связи в Улан-Удэ оштрафовали на 600 тысяч

В Улан-Удэ оператора связи привлекли к административной ответственности за пропуск вызова с подменного номера. За это он выплатит штраф более полумиллиона рублей.

В прокуратуре рассказали, что в июле 2023 года жителю Улан-Удэ позвонил «сотрудник банковской организации».

- Звонивший сказал, что необходимо обезопасить счет от мошенников и подключить приложение, позволяющее получить удаленный доступ к устройствам, а затем перевернуть телефон экраном вниз. Через некоторое время к мужчине пришел знакомый и рассказал, что с его номера приходят сообщения с просьбой занять денег. Только тогда он понял, что таким образом действуют мошенники и выключил телефон, - прокомментировали в прокуратуре.

Телефонный звонок абоненту поступил с подменного номера, но оператор связи не предпринял мер по блокировке вызова, что является нарушением закона. За это он был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 600 тысяч рублей.

Фото:  loon.site

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мошенники штрафы оператор телефон

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