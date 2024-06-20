Ресурсному эколого-биологическому центру в Бурятии в этом году исполняется 70 лет. На протяжении всего этого времени здесь проводится экологический практикум «Юннат». Дети из разных уголков республики узнают больше о природе и учатся ее сохранять. Занятия тут проходят круглый год. Лето дети садят растения, зимой проводят научные исследования.

Видео о занятиях в Ресурсном центре:

К примеру, на летних занятиях дети учатся определять возраст деревьев. Им рассказали, что для этого есть специальный инструмент – возрастной бурав.

- Мы смотрим деревья, сколько им лет, я очень много узнал на занятии, мне все очень все нравится, - говорят дети.

- Территория у нас большая, на каждой локации можно много о чем говорить. Мне кажется ребятам, очень интересно у нас. Они учатся садить разные растения, в том числе и цветы по всем правилам. Им показывают, как делать это правильно и бережно, - рассказывают педагоги центра.

Через мастер классы, экскурсии и экоигры ребята узнают, как заботиться о природе, учатся разумному потреблению, и обращению с отходами.

В центре еще есть живой уголок - любимое место всех посетителей. Здесь содержится более 80 животных.









- Мы работаем для всех, кто готов научиться любить, беречь природу, заботиться о ней, учиться практическим навыкам. Мы работаем именно этой целью- говорят в центре.

Обычно в ресурсном центре ежедневно занимается от 150 до 180 чел. Территория центра большая - 6,5 гектаров и очень много локаций, есть новое оборудование.

Первый сезон экологического практикума продлится до 26 июня. Следующую волну школьников центр ждет с 1 июля. Подробно узнать о работе центра можно по телефону 21-05-50.

Экологическое просвещение и образование подрастающего поколения способствует достижению целей и задач национального проекта «Экология».

Фото: скриншот видео, минприроды РБ