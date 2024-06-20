Общество 20.06.2024 в 11:50

В Бурятии коровы загадили райцентр

На свободно пасущихся животных устроили облаву
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии коровы загадили райцентр
19 июня в селе Бичура прошел рейд по соблюдению правил выпаса скота. В результате на улицах райцентра было отловлено 30 голов КРС, всех их поместили в пункт временного содержания, сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7».  

Ранее жители села буквально завалили местные власти жалобами на свободно гуляющий по райцентру скот.

«Сделайте уже что-нибудь со скотом! Хотят целыми стадами, портят имущество, дышать нечем. Постоянно в группе пишут одно и тоже, действий ноль. Ломают и загаживают детские площадки, на которые тратились миллионы».


«Хотим обратиться к хозяевам коров по ул. Кирова, вы если держите их, то пасите! Невозможно их объехать, когда стадом чкаются, профлисты на заборах царапают рогами и загибают, а ещё прямо гадят около ворот, что выйти невозможно! Куда смотрит администрация одни слова, штрафуйте загоняйте их скот!»


«Коровы везде, на Коммунистической, в центре все загадили, вонь ужасная, невозможно ни пройти, ни проехать. Когда будут приняты меры?», - жалуются сельчане в местных чатах.


Как призналась замглавы Бичурского района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова, установить владельцев свободно пасущегося скота не просто. На животных отсутствуют идентификационные номера, они не зарегистрированы в органах ветеринарии. Тем не менее, иногда это удается.

«В отношении 11 жителей Бичуры, имеющих 34 головы скота, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 47 «Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных местах». Владельцы должны будут оплатить штраф за каждую голову от 3000 до 5000 рублей», - сообщила она.

Фото: «Бичура-инфо.24/7»
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