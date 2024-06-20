Пенсионеры Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе грантов

В России стартовал Всероссийский грантовый конкурс по поддержке социальных проектов «Молоды душой» - 2024. Он направлен на поддержку социальных проектов граждан старшего возраста с целью развития наставничества и «серебряного» добровольчества.

Конкурс проводится по двум номинациям:



- Наставничество – проекты, где «серебряные» волонтеры используют свои профессиональные знания и навыки для наставничества детей и подростков.



- Финансовая грамотность – проекты, направленные на обучение финансовой грамотности и экономической безопасности. Это могут быть уроки управления личными финансами, основы инвестиций и многое другое.



Участвовать могут лица старше 50 лет.

Заявки на конкурс нужно успеть подать до 24 июля 2024 года по ссылке: https://contests.dobro.ru/md.

Победители будут объявлены 1-2 октября 2024 года на Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев.

Возрастное ограничение 18+

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