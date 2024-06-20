Общество 20.06.2024 в 17:10

Пенсионеры Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе грантов

Для участия в нем нужно написать проект по наставничеству детей и финансовой грамотности
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсионеры Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе грантов

В России стартовал Всероссийский грантовый конкурс по поддержке социальных проектов «Молоды душой» - 2024. Он направлен на поддержку социальных проектов граждан старшего возраста с целью развития наставничества и «серебряного» добровольчества. 

Конкурс проводится по двум номинациям:

- Наставничество – проекты, где «серебряные» волонтеры используют свои профессиональные знания и навыки для наставничества детей и подростков.

- Финансовая грамотность – проекты, направленные на обучение финансовой грамотности и экономической безопасности. Это могут быть уроки управления личными финансами, основы инвестиций и многое другое.

Участвовать могут лица старше 50 лет.

Заявки на конкурс нужно успеть подать до 24 июля 2024 года по ссылке: https://contests.dobro.ru/md.

Победители будут объявлены 1-2 октября 2024 года на Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: ru.freepik.com

Все новости

В Бурятии скоро состоится главный праздник лета - Сурхарбаан
20.06.2024 в 17:48
Житель Бурятии напал с ножом на односельчанина
20.06.2024 в 17:38
На Улан-Удэнскую птицефабрику Россельхознадзор завел дело
20.06.2024 в 17:25
С 1 июля в России подорожают пошлины на загранпаспорт
20.06.2024 в 17:23
Жители Бурятии возмущены разгуливающим по сельским улицам скотом
20.06.2024 в 17:17
Пенсионеры Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе грантов
20.06.2024 в 17:10
В Улан-Удэ требуют отремонтировать школу
20.06.2024 в 16:49
В Бурятии перевернулась лодка с двумя рыбаками
20.06.2024 в 16:38
В Бурятии прогнозируют заморозки
20.06.2024 в 16:31
В Бурятии вновь проведут фестиваль боргойской баранины
20.06.2024 в 16:24
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
На Улан-Удэнскую птицефабрику Россельхознадзор завел дело
Оказалось, что птиц там содержат не по закону
20.06.2024 в 17:25
С 1 июля в России подорожают пошлины на загранпаспорт
Пошлины на биометрический загранпаспорт вырастут до 6000 рублей
20.06.2024 в 17:23
Жители Бурятии возмущены разгуливающим по сельским улицам скотом

Люди жалуются на неприятные запахи

20.06.2024 в 17:17
В Улан-Удэ требуют отремонтировать школу

Родители учеников школы №58 в мкр. Дивизионный боятся за безопасность детей

20.06.2024 в 16:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru