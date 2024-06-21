Общество 21.06.2024 в 09:32
На спецоперации погиб сотрудник Республиканской службы по тарифам
В сентябре 2023 года Евгений Щербаков добровольцем ушел на СВО
Текст: Андрей Константинов
12 июня в ходе спецоперации погиб уроженец Хоринского района, сотрудник Республиканской службы по тарифам Евгений Щербаков. В сентябре 2023 года он добровольцем ушел на СВО
Как сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», Евгений Щербаков родился 12 декабря 1978 года. Закончил Хоринскую среднюю школу №1. В 2001 году после окончания Бурятской сельскохозяйственной академии, получив специальность бухгалтера–экономиста, начал работать в Управлении Пенсионного фонда по Хоринскому району Бурятии.
В 2005 году получил юридическое образование в Бурятском государственном университете.
В 2018 году Евгений Щербаков перешел на работу в юридический отдел Республиканской службы по тарифам.
«Евгений Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом у коллег, всегда с большой ответственностью подходил к своему делу, активно работал над собой в части профессионального и личностного роста, повышал уровень квалификации, самообразования. Он увлекался спортом и был многократным победителем спартакиад ОПФР по армреслингу», - рассказали в чате.
За время работы был отмечен многими наградами, в том числе Благодарностью главы Республики Бурятия.
В сентябре 2023 года Евгений Щербаков заключил контракт и отправился в зону СВО. 12 июня он героически погиб. Награжден орденом Мужества посмертно.
Дома у Евгения остались родители, жена, дочь и сын.
Прощание с Евгением Щербаковым пройдет 22 июня в Хоринске.
Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
Как сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», Евгений Щербаков родился 12 декабря 1978 года. Закончил Хоринскую среднюю школу №1. В 2001 году после окончания Бурятской сельскохозяйственной академии, получив специальность бухгалтера–экономиста, начал работать в Управлении Пенсионного фонда по Хоринскому району Бурятии.
В 2005 году получил юридическое образование в Бурятском государственном университете.
В 2018 году Евгений Щербаков перешел на работу в юридический отдел Республиканской службы по тарифам.
«Евгений Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом у коллег, всегда с большой ответственностью подходил к своему делу, активно работал над собой в части профессионального и личностного роста, повышал уровень квалификации, самообразования. Он увлекался спортом и был многократным победителем спартакиад ОПФР по армреслингу», - рассказали в чате.
За время работы был отмечен многими наградами, в том числе Благодарностью главы Республики Бурятия.
В сентябре 2023 года Евгений Щербаков заключил контракт и отправился в зону СВО. 12 июня он героически погиб. Награжден орденом Мужества посмертно.
Дома у Евгения остались родители, жена, дочь и сын.
Прощание с Евгением Щербаковым пройдет 22 июня в Хоринске.
Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
Тегиспецоперация