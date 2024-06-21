Общество 21.06.2024 в 09:32

На спецоперации погиб сотрудник Республиканской службы по тарифам

В сентябре 2023 года Евгений Щербаков добровольцем ушел на СВО
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Текст: Андрей Константинов
На спецоперации погиб сотрудник Республиканской службы по тарифам
12 июня в ходе спецоперации погиб уроженец Хоринского района, сотрудник Республиканской службы по тарифам Евгений Щербаков. В сентябре 2023 года он добровольцем ушел на СВО

Как сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», Евгений Щербаков родился 12 декабря 1978 года. Закончил Хоринскую среднюю школу №1. В 2001 году после окончания Бурятской сельскохозяйственной академии, получив специальность бухгалтера–экономиста, начал работать в Управлении Пенсионного фонда по Хоринскому району Бурятии.

В 2005 году получил юридическое образование в Бурятском государственном университете.

В 2018 году Евгений Щербаков перешел на работу в юридический отдел Республиканской службы по тарифам.

«Евгений Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом у коллег, всегда с большой ответственностью подходил к своему делу, активно работал над собой в части профессионального и личностного роста, повышал уровень квалификации, самообразования. Он увлекался спортом и был многократным победителем спартакиад ОПФР по армреслингу», - рассказали в чате.
 
За время работы был отмечен многими наградами, в том числе Благодарностью главы Республики Бурятия.

В сентябре 2023 года Евгений Щербаков заключил контракт и отправился в зону СВО. 12 июня он героически погиб. Награжден орденом Мужества посмертно.

Дома у Евгения остались родители, жена, дочь и сын.

Прощание с Евгением Щербаковым пройдет 22 июня в Хоринске.

Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
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