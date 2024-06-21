На спецоперации погиб сотрудник Республиканской службы по тарифам

12 июня в ходе спецоперации погиб уроженец Хоринского района, сотрудник Республиканской службы по тарифам Евгений Щербаков. В сентябре 2023 года он добровольцем ушел на СВОКак сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7», Евгений Щербаков родился 12 декабря 1978 года. Закончил Хоринскую среднюю школу №1. В 2001 году после окончания Бурятской сельскохозяйственной академии, получив специальность бухгалтера–экономиста, начал работать в Управлении Пенсионного фонда по Хоринскому району Бурятии.В 2005 году получил юридическое образование в Бурятском государственном университете.В 2018 году Евгений Щербаков перешел на работу в юридический отдел Республиканской службы по тарифам.«Евгений Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом у коллег, всегда с большой ответственностью подходил к своему делу, активно работал над собой в части профессионального и личностного роста, повышал уровень квалификации, самообразования. Он увлекался спортом и был многократным победителем спартакиад ОПФР по армреслингу», - рассказали в чате.За время работы был отмечен многими наградами, в том числе Благодарностью главы Республики Бурятия.В сентябре 2023 года Евгений Щербаков заключил контракт и отправился в зону СВО. 12 июня он героически погиб. Награжден орденом Мужества посмертно.Дома у Евгения остались родители, жена, дочь и сын.Прощание с Евгением Щербаковым пройдет 22 июня в Хоринске.Фото: «Хоринск-инфо.24/7»