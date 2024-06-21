Общество 21.06.2024 в 09:39

Замглавы поселения в Бурятии подрабатывала таксистом

Ее уволили со службы за сокрытие доходов от государства
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Текст: Елена Кокорина
Замглавы поселения в Бурятии подрабатывала таксистом

Заместителя руководителя администрации городского поселения «Бабушкинское» в Кабанском районе уволили из-за утраты доверия. Свои доходы от предпринимательской деятельности, в размере 280 тысяч, она скрыла от государства.

Как рассказали в прокуратуре республики, в нарушение антикоррупционного законодательства и в целях получения дохода, женщина оформила статус самозанятого лица. - В 2022 году она получила социальную помощь в размере 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Оказывая населению услуги такси, чиновница получила доход в размере 280 тысяч рублей, однако при предоставлении сведений о доходах за 2022 год данную информацию скрыла, - прокомментировали в ведомстве.

В феврале 2024 года главе МО было внесено представление, в период рассмотрения которого женщина уволилась по собственному желанию. Не согласившись с формулировкой увольнения, прокуратура района направила в суд исковое заявление об изменении статуса увольнения и ее заменой на «в связи с утратой доверия». Районный суд с прокуратурой согласился.

Фото:  Номер один

Теги
коррупция увольнение чиновники

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