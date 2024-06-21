Общество 21.06.2024 в 09:45

В Улан-Удэ содержащихся в приюте собак хотят раздать горожанам

Выпускать обратно на улицы животных не будут
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ содержащихся в приюте собак хотят раздать горожанам
В Управлении ветеринарии Бурятии прошло срочное совещание с администрацией Улан-Удэ по ситуации с собаками, содержащимися в пункте временного содержания ООО «ЦАСС». Напомним, вчера представители этой компании по отлову животных привезли клетки с собаками к администрации города. Таким образом они пытались обратить внимание на критическую ситуацию с содержащимися у них животными. Из-за законодательного противоречия сейчас их нельзя не умерщвлять, не выпускать на волю. Но денег на их содержание также никто не выделяет.

«В процессе обсуждения проблемы отсутствия возможности дальнейшего содержания отловленных собак в пункте временного содержания ООО «ЦАСС» принято решение о сокращении невостребованного поголовья через передачу животных новым владельцам. Для этого 21 июня будет проведено совещание с представителями приютов Улан-Удэ о возможности приема ими невостребованных животных. Комитетом городского хозяйства запланирована ярмарка-передача отловленных собак новым владельцам. Финансирование дальнейшего содержания оставшихся в пунктах временного содержания собак будет прорабатываться», - сообщили в Управлении ветеринарии.

При этом руководитель ведомства Амгалан Дармаев заверил жителей Улан-Удэ, что содержащихся в «ЦАССе» собак не будут выпускать обратно на улицы.

Фото: «Номер один»
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