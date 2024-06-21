Форум «Улан-Удэ: Время развития» проходит в столице Бурятии

Еще до площадок форума в фойе шестого этажа БГУ участников форума встречает экспозиция «Социально-культурное развитие Улан-Удэ: 1666-2024». Здесь можно ознакомиться со всеми этапами истории города – от купеческого Верхнеудинска до наших дней.





“Такие открытые площадки помогают делиться эффективными методами работы. Ведь, чем больше и плотнее мы сотрудничаем друг с другом, тем быстрее и качественнее решаются различные вопросы. Уже запущен мастер-план развития столицы Бурятии. Мы построим современный центр города и новые жилые микрорайоны. По федеральному проекту «Чистый воздух» на электроотопление переведем 27 тысяч жилых домов частного сектора. Достроим ТЭЦ-2 – добавим туда новую турбину на 65 мегаватт. В городе появятся новые путепроводы и дорожные развязки. Впереди у нас много работы”.





“Форум – это площадка для того, чтобы показать – чего мы достигли, какие у города есть сильные и слабые стороны, к чему нужно стремиться. Весь спектр вопросов, которым были посвящены тематические площадки форума, все это вместе и есть создание комфортных условий проживания для жителей. Но из всего этого можно выделить один главный и мощный тезис. Смысл любого города — это человек. Для этого мы все и работаем. Ведь все мы – одна команда и цель у нас одна - чтобы город менялся, а жители гордились тем, что они живут в Улан-Удэ!”





В БГУ стартовал городской форум «Улан-Удэ: Время развития». Сегодня свыше ста участников обсудят пути развития столицы Бурятии и решения имеющихся проблем. Дискуссии пройдут на восьми тематических площадках, где будут представлены доклады по самым актуальным для города темам – экологии, социальной сфере, транспорту и другим.Сейчас свою работу начали уже четыре площадки. На них обсуждают городской транспорт, “Чистый воздух”, социальную сферу, и конечно же реализацию мастер-плана Улан-Удэ.Мэр города Игорь Шутенков отметил, что главная задача форума – обмен опытом и укрепление сотрудничества. Это сейчас необходимо, ведь впереди много работы:Еще четыре площадки начнут работать уже во второй половине форума. На них участники обсудят работу проекта “Народный бюджет”, а также социально-экономическое развитие трех районов Улан-Удэ – Железнодорожного, Октябрьского и Советского.Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев прокомментировал проведение форума «Улан-Удэ: время развития»:По итогам работы площадок участники вместе обсудят доклады площадок и резолюции форума.Фото: предоставлено мэрией Улан-Удэ