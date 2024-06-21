Пограничники в Бурятии задержали вооруженного всадника

В Тункинском районе Бурятии местного жителя оштрафовали за незаконную охоту. Выслеживая свою добычу, он попался сотрудникам пограничной службы.

Как рассказали в прокуратуре республики, мужчина охотился на особо охраняемой природной территории – в лесном массиве нацпарка «Тункинский».

- В сентябре 2023 года мужчина отправился на охоту без разрешительных документов. Имея при себе заряженное охотничье ружье, на лошади он выслеживал диких животных с целью их добычи. Его незаконные действия были пресечены сотрудниками пограничной службы, - прокомментировали в ведомстве.

Тункинский районный суд назначил виновному штраф в размере 35 тысяч рублей. Суд конфисковал также охотничье ружье, оптический прицел и патроны, а стоимость лошади в размере 70 тысяч рублей обратил в доход государства.

Фото: loon.site