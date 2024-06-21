Улан-удэнцам советуют не ходить в городские парки отдыха

В парках Улан-Удэ пройдет второй этап противоклещевой и акарицидной обработки. С 24 по 26 июня городские места отдыха будут закрыты на ежегодную плановую обработку.

- В эти дни стоит воздержаться от посещения этих территорий. 24 июня обработают Городской сад, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», парк «Юбилейный». 25 июня - парки им. С.Н. Орешкова и «Кристальный», 26 июня - парки «Молодежный» и им. Д.Ж. Жанаева.

Напомним, что в Бурятии растет число людей, укушенных клещами. Если на 11 июня за медпомощью по поводу укусов клещами обратилось 1697 человек, то на 19 июня, цифра составила уже 2156 человек.

Как и прежде, укусы зафиксированы во всех районах республики и городе Улан-Удэ.

Фото: Елена Кокорина