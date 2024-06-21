Общество 21.06.2024 в 11:02

В Бурятии фермеры отсудили компенсации за убитых током коров

Четыре коровы и теленок получили смертельный разряд после падения электроопоры
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии фермеры отсудили компенсации за убитых током коров
В Бурятии судебные приставы взыскали с электросетевой компании 228 тысяч рублей в пользу двух животноводов, чьи коровы погибли на пастбище в Джидинском районе. Четырех коров и одного теленка убило током после падения электроопоры.

Добиваться возмещения ущерба фермерам пришлось в суде. После выигрыша дела приставы начали процедуру принудительного взыскания компенсации с ответчика.

«После возбуждения исполнительных производств и вынесения постановления о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, находящихся в собственности у энергокомпании, задолженность перед животноводами была полностью погашена», - сообщили в УФССП Бурятии.

Фото: «Номер один»

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