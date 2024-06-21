В Бурятии фермеры отсудили компенсации за убитых током коров

В Бурятии судебные приставы взыскали с электросетевой компании 228 тысяч рублей в пользу двух животноводов, чьи коровы погибли на пастбище в Джидинском районе. Четырех коров и одного теленка убило током после падения электроопоры.Добиваться возмещения ущерба фермерам пришлось в суде. После выигрыша дела приставы начали процедуру принудительного взыскания компенсации с ответчика.«После возбуждения исполнительных производств и вынесения постановления о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, находящихся в собственности у энергокомпании, задолженность перед животноводами была полностью погашена», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»