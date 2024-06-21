Общество 21.06.2024 в 12:22

Студент одного из бурятских вузов разработал уникальное чат-приложение

Его можно применять в различных отраслях - от образования до технической поддержки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студент одного из бурятских вузов разработал уникальное чат-приложение

Студент бурятского вуза разработал многофункциональное чат-приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ). Оно оснащено системой настраиваемых контекстов, что позволяет ему подстраиваться под уникальные потребности как организаций, так и пользователей.

Автор разработки – студент ВСГУТУ Даниил Бабич. Он учится на факультете компьютерных наук при кафедре «Прикладная информатика, статистика и анализ данных».

Разработчик отметил, что главная идея проекта заключается в том, чтобы создать умный чат-бот, который понимает, о чем его спрашивают, и дает ответы в зависимости от настроек.

Например, его можно оптимизировать на помощь в изучении программирования, или он может стать помощником для туристического агентства, отвечая на вопросы клиентов о турах и поездках.

- Современные компании сталкиваются с необходимостью предоставить оперативную и точную информацию своим клиентам и сотрудникам. Стандартные чат-боты часто имеют ограниченные возможности и не могут учитывать специфические требования различных организаций. Наш проект решает эту проблему, предоставляя возможность создавать настраиваемые контексты для бота, что позволяет ему давать релевантные ответы в зависимости от потребностей конкретной компании, - пояснил Даниил Бабич.

Чат-приложение обладает высокой адаптивностью благодаря применению ИИ и настраиваемых контекстов. Многофункциональность разработки позволяет применить её в различных отраслях: от образования до технической поддержки. 

При этом использование ИИ позволяет боту учиться, улучшая ответы и релевантность с течением времени. Приложение можно легко интегрировать, что делает его эффективным решением для разного вида бизнеса.

 

Фото: loon.site

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