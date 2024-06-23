В Бурятии начнут ковать кадры киноиндустрии и анимации

Многих сегодня привлекает профессиональный мир кино и все, что с ним связано. Актерская игра, создание фильма или же мультфильма интересуют, как правило, творческих, амбициозных и исключительно современных личностей. И, чтобы обучиться профессиям этой сферы, теперь не обязательно уезжать из Улан-Удэ, как было ранее. В республике запускается пилотный проект под названием «Киноколледж без границ».«Номер один» встретился с координаторами проекта – замдиректора киноколледжа «Московская международная киношкола» Даниилом Саксоновым и руководителем Школы креативных индустрий в Улан-Удэ Эльвирой Доржиевой.Новый проект позволит получить среднее профессиональное образование и стать режиссерами, операторами, продюсерами, сценаристами, монтажерами, звукооператорами или художниками-мультипликаторами уже после девятого класса. Ребята будут студентами московского киноколледжа, но при этом останутся дома и будут нацелены на работу в родном регионе.- В образовательном процессе региона происходит исторический момент. Впервые мы задумали такое, что дети после девятого класса, продолжая обучаться в школе, могут параллельно получать среднее профессиональное образование в московском киноколледже. Ни в каком другом регионе России такого нет: Бурятия - пилотный проект. Обучаясь в московском колледже, дети получат образование по направлениям «Кино и телепроизводство» и «Анимация и анимационное кино», - рассказывает Эльвира Доржиева.Школа креативных индустрий, открывшаяся в Улан-Удэ два года назад, уже дает возможность маленьким детям обучаться по направлениям: фото-, видеопроизводство, анимация, 3D-графика, дизайн, звукорежиссура и некоторым другим. Однако, чтобы продолжить обучение и получить профессиональное образование по этой линии, детям приходилось отправляться в Иркутск, Хабаровск, Москву или Санкт-Петербург.- Наш совместный проект с московским киноколледжем призван решить этот вопрос. Дети смогут продолжить обучение не покидая Улан-Удэ, - говорит директор Школы креативных индустрий. - Начиная с сентября 2024 года проект даст возможность всем креативным молодым людям уже после девятого класса получить среднее профессиональное образование, при этом продолжив очное обучение в своих школах. Общеобразовательная программа будет перезасчитываться в рамках программы среднего профессионального образования после успешного прохождения ГИА-11.После трех лет обучения выпускники получат диплом государственного образца. Координаторы уверяют, что диплома и подготовки, пройденной за это время, будет достаточно для трудоустройства, поэтому получение высшего образования выпускнику киноколледжа вовсе не обязательно.Что касается процесса обучения, то проект не предлагает ребятам заочную форму, так как для сферы кино и креативных индустрий это просто невозможно.- Мы внедряем новый формат профессионального образования, в основе которого лежат интенсивные циклы по кинопроизводству, - рассказывает замдиректора киноколледжа «Московская международная киношкола» Даниил Саксонов. - За год один такой киноинтенсив будет проходить в Москве, на базе киноколледжа, и еще три - в Бурятии. Киноинтенсив предполагает выезд студентов и педагогов в новую локацию на несколько дней. В Москве мы с нашими студентами были уже на Камчатке, в Тверской области, на Алтае, в Абхазии и Узбекистане. Ребята учатся снимать фильмы, можно сказать, в полевых условиях, затем монтируют их и вечером у нас проходит общий просмотр и обсуждение.Киноинтенсив - прекрасная возможность попробовать себя в разных ролях и попытаться «найти себя», потому что в один день студент может снимать работу на свой телефон или камеру, в другой - играть у кого-то в фильме, в следующий день помогать монтировать или заниматься какой-либо еще работой.- За время одного недельного киноинтенсива студент может поучаствовать в создании двух-трех маленьких фильмов, на одном из которых он будет оператором, на другом - звукорежиссером, а на третьем - в качестве актера. После всего этого ребята будут отсматривать свои работы, обсуждать их и детально разбирать. Все это даст им возможность полностью погрузиться в так называемую «кухню» кино, - говорит замдиректора московского киноколледжа.Между киноинтенсивами запланирована часть, связанная с теоретическими дисциплинами. Часть лекций пройдет в онлайн-формате с участием преподавателей из Москвы, другая – силами преподавателей из Бурятии.- В Бурятии у нас есть образовательный партнер – Школа креативных индустрий, поэтому часть дисциплин и практик берет на себя местная команда педагогов. Для того чтобы преподаватели из Бурятии могли работать по программам кино-, телепроизводства и анимационного кино, мы делаем курсы повышения квалификации, а также консультируем, сопровождаем и взаимодействуем. Для нас принципиально важно, чтобы в республике работала профессиональная педагогическая команда – это именно то, что позволяет нам назвать нашу программу сетевой, ведь московские и бурятские педагоги работают заодно, - говорит Даниил Саксонов.Координаторы отмечают, что для обучения закуплено самое современное оборудование, на которое потрачены десятки миллионов рублей. В распоряжении ребят во время обучающего процесса будет разная фото- и видеоаппаратура, прикладные анимационные столы, различные программы, то есть все, чтобы сделать учебу интересной, качественной и результативной.Визуальный контент окружает нас повсюду, и со временем его будет требоваться только все больше и больше. Аниматор - очень востребованная профессия, и многие уже называют ее профессией будущего. Аниматоры нужны в кино- и телеиндустрии, в рекламе, бизнесе и многих других областях, поэтому они не просто востребованы, а их порой просто не хватает. Именно по этой причине второе направление киноколледжа в Улан-Удэ связано с подготовкой будущих профессиональных и успешных аниматоров.- Обучение компьютерной анимации сегодня - очень востребованная область. Программа курса построена так, что онлайн мы обучаем компьютерным техникам и драматургии. Будем учить работать в специальных программах, осваивать разные техники анимации, в том числе 2D – они очень специфичны и востребованы в разных областях. Не секрет, что в интернете есть возможность почерпнуть некоторые азы анимационной техники самостоятельно, однако помимо технологий, в анимации существует процесс рождения сценария мультфильма, который требует живого общения. Во взаимодействии детей с педагогами рождаются идеи мультфильмов. И здесь онлайн никак не заменит живого общения, - говорит представитель пилотного проекта.Студентов киноколледжа планируют готовить так, чтобы они могли выходить в будущем на фриланс, на частные проекты и благодаря этому иметь какой-то заработок. Как и в направлении «Кино и телепроизводство», в «Анимации» также будут проходить киноинтенсивы, на которых ребята будут учиться создавать небольшие фильмы, оттачивать навыки режиссуры и рисования.- Будем экспериментировать с разными подходами к анимации и изучать техники, которым имеет смысл обучаться только очно. Например, техника рисования на кальке бумаги, stop motion или покадровая анимация, перекладочная анимация, когда делаешь какие-то бумажные объекты, фотографируешь их и затем передвигаешь – этому нужно учить, показывая руками и находясь при этом рядом. Живая совместная работа в анимации дает ряд преимуществ, потому что у ребят появляется возможность самореализовываться и развиваться как самостоятельным авторам. В общем, технологий в онлайн множество, но авторский подход, драматургия, режиссура, взаимодействие в съемочной команде и так далее - вот это все в онлайн сомнительно, - заверяет представитель московского киноколледжа.Программа трехлетнего курса киноколледжа предполагает обучение не только тех, кто планирует быть режиссерами, но и тех, кому интересно кино с точки зрения звукорежиссуры, операторского ремесла или режиссера монтажа.- Федеральный режиссерский образовательный стандарт кино-, телепроизводства – это стандарт нового поколения, построенный на универсальной подготовке и включающий в себя четыре профессиональных модуля. Первый связан с режиссерской разработкой фильма, второй - с операторской, третий – с монтажом и четвертый – со звуковым решением фильма. Обучение построено так, что все студенты так или иначе проходят через все эти профессиональные модули, пробуя себя в разном. Потом каждый выбирает себе более узкую специализацию, но выпускается как специалист широкого профиля. В креативных индустриях нужны люди более универсальные, потому что узкие специалисты – это уже прошлый век. В киноколледже у ребят будет возможность попробовать себя в разном и выбрать что-то свое, но при этом иметь за плечами огромный багаж знаний, что очень важно и ценно, - подчеркнул Саксонов.Начиная со второго года обучения ребята начнут практиковаться работая на заказ.- Будем искать заказы от местных предприятий и партнеров. Третий год – это уже стажировка или сопровождаемое трудоустройство. Что касается заказов, то с некоторыми партнерами у нас уже сейчас есть договоренность на съемки ряда мультфильмов, которые будут транслироваться по всей России. Есть заказчики рекламной продукции и среди местных банков. Ко всем этим процессам будут привлекаться наши студенты, применяя и оттачивая свои навыки, - добавляет Эльвира Доржиева. - В общем, креативщики, создающие медиаконтент, будут нужны везде и всегда, потому что творческие подходы и технологии двигают экономику.Фото: loon.site