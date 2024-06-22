В Бурятии неизвестные дельцы «прихватизировали» берег озера

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура вернула в государственную собственность земельные участки на побережье озера Гусиное. Ранее на их незаконный захват пожаловались местные жители. После обращения граждан надзорное ведомство провело проверку.«Установлено, что в частную собственность неправомерно оформлен земельный участок, находящийся в непосредственной близости к береговой линии озера Гусиное. Кроме того участок огорожен металлическим забором, что препятствовало доступу граждан к водному объекту», - рассказали в природоохранной прокуратуре.После проверки ведомство обратилось в суд.«По результатам рассмотрения иска суд признал недействительным образование земельного участка. Он истребован из чужого незаконного владения, ответчик понужден к демонтажу ограждения и приведению участка в первоначальное состояние. По инициативе прокуратуры земельный участок снят с государственного кадастрового учета, земли возвращены в государственную собственность», - сообщили надзорщики.Фото: «Номер один»