Общество 22.06.2024 в 10:36

В Бурятии неизвестные дельцы «прихватизировали» берег озера

Незаконно полученный участок огородили забором, закрыв доступ к водоему
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии неизвестные дельцы «прихватизировали» берег озера
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура вернула в государственную собственность земельные участки на побережье озера Гусиное. Ранее на их незаконный захват пожаловались местные жители. После обращения граждан надзорное ведомство провело проверку.

«Установлено, что в частную собственность неправомерно оформлен земельный участок, находящийся в непосредственной близости к береговой линии озера Гусиное. Кроме того участок огорожен металлическим забором, что препятствовало доступу граждан к водному объекту», - рассказали в природоохранной прокуратуре.

После проверки ведомство обратилось в суд.

«По результатам рассмотрения иска суд признал недействительным образование земельного участка. Он истребован из чужого незаконного владения, ответчик понужден к демонтажу ограждения и приведению участка в первоначальное состояние. По инициативе прокуратуры земельный участок снят с государственного кадастрового учета, земли возвращены в государственную собственность», - сообщили надзорщики.

Фото: «Номер один»
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