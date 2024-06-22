Общество 22.06.2024 в 12:12

Молодой боец из Бурятии погиб на СВО

Александр Брылёв участвовал в спецоперации с первых дней
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Текст: Андрей Константинов
Молодой боец из Бурятии погиб на СВО
Вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации 21-летнего Александра Брылёва. Он участвовал в СВО с первых дней, был ранен, но снова вернулся в строй.

Александр Брылёв родился 21 апреля 2003 года в улусе Тэгда Хоринского района. В 2010 году пошёл в первый класс, за время учёбы проявил себя как активный, общительный ученик. Участвовал в соревнованиях, занимал призовые места.

По окончанию учёбы работал вахтовым методом разнорабочим.

В 2021 году Александра призвали в армию, где он заключил контракт. С февраля 2022 года находился в зоне СВО. Был ранен. Награждён медалью Жукова.

Александр Брылёв погиб 9 июня 2024 года. Дома у него остались родители и двое братьев.

Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
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