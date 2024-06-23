Больше суток жители туристической Турки сидят без света

Вчера, 22 июня в с. Горячинск сгорел трансформатор. Из-за замыкания около полусотни домов на ул. Школьная в с. Турка оказались без света и вот уже вторые сутки электричество к ним не подается. Дело в том, что часть с. Турка питается электричеством ... из соседнего Горячинска. Так было спроектировано еще в 50-х годах прошлого века, когда и Турка, и Горячинск находились на одной линии электроснабжения, а трансформатор, преобразующий электроэнергию в бытовое электричество в 220 вольт, располагался в соседнем селе.

«В результате стоит произойти короткому замыканию из-за сильного ветра, как вся улица Школьная, а здесь проживает около 10% населения Турки, почти каждый год остается без света. Причем это происходит регулярно на протяжении многих лет. Жители Турки многократно писали жалобы о необходимости установки трансформатора на ул. Школьная, чтобы обеспечить надежное электроснабжения этой части Турки, но пока в ответ получают лишь обещания. До конкретных дел так и не дошло», — сообщил «Номер один» местный житель Сергей Башаров. В бурятском филиале «Россети» жителей Турки заверяют что «аварийно-восстановительные работы продолжаются».





Фото: Номер один