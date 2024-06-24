Общество 24.06.2024 в 06:00

В Бурятии банки перестанут выдавать льготную ипотеку

Теперь ипотека с господдержкой для многих станет недоступна
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии банки перестанут выдавать льготную ипотеку
В Бурятии с 1 июля 2024 года банки перестанут выдавать льготную ипотеку под 8% годовых. Ужесточатся и условия по «Семейной ипотеке»: по ней ставка составляет 6%, но с 1 июля она повысится до 12% для семей с детьми старше шести лет. В результате многим ипотека с господдержкой станет недоступна. «Дальневосточная ипотека» под 2%, к сожалению, не закроет вакуум, поскольку она ограничивается возрастом - людям старше 35 лет ее не дают, тогда как значительная часть заемщиков берет ипотеку в более зрелом возрасте.

2023 год стал рекордным для рынка ипотеки Бурятии. Если в начале года заемщики набрали 1,7 млрд рублей ипотечных кредитов, то к началу 2024 года сумма выросла до 2,4 млрд рублей.

Основным драйвером спроса стала «Дальневосточная ипотека», а также «Ипотека с господдержкой», «Семейная», «Военная» и «Сельская» ипотеки, на которые пришлось более 60% всех выдач по региону.

Это также подняло цены на жилье на невообразимые высоты, что признано большой ошибкой правительства РФ. Именно поэтому в конце прошлого года правительству пришлось ужесточить условия выдачи кредитов по льготным ипотекам, а часть программ и вовсе свернуть.

По прогнозам аналитиков, изменения приведут к общему снижению спроса на ипотеку, но не критично.

- Я думаю ничего кардинально проблемного в Бурятии не предвидится после 1 июля, - полагает улан-удэнский финансовый эксперт Алексей Кушнер. - Просто правительство регулирует рынок рыночными механизмами. Эти меры приняты с целью некоторого «охлаждения» ипотечного рынка и ограничивают риски закредитованности заемщиков.

В Бурятии останется еще ряд доступных ипотечных госпрограмм. Например, жители с двумя детьми до шести лет еще смогут оформить «Семейную ипотеку». Раньше, напомним, для одобрения ипотеки был необходим лишь один ребенок. Кроме того, остается в силе «Сельская  ипотека» под 3%. А также «Дальневосточная ипотека». Тем не менее самая универсальная и недискриминационная ипотека с господдержкой в 8% уходит в прошлое. Для получения которой не надо было срочно выходить замуж, рожать двоих детей, иметь возраст до 35 лет, жить на селе, быть бюджетником и обладать другими характеристиками «правильного» заемщика. Соответственно, этот большой пласт обычных людей будет вынужден либо отказываться от идеи покупки своего жилья, либо уходить на рыночные ставки. А они ужасающе высоки (под 19% годовых).

Так, в группе ЛСР (российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости) подсчитали, что после отмены льготной ипотеки заемщикам придется платить больше 100 тыс. рублей ежемесячно в течение 30 лет за квартиру стоимостью 10 млн рублей. В настоящее время такой платеж по льготной ипотеке составляет 44 000 рублей. Таким образом за жилье в 10 млн рублей за 30 лет придется отдать около 35 млн рублей.

Практически весь май и в начале июня в Бурятии потенциальные заемщики быстро собирали пакеты документов на льготную ипотеку, стремясь вскочить на подножку уходящего поезда.

Фото: pixabay.com
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