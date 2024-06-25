Общество 25.06.2024 в 09:00

Долги по налогам и отдых за границей

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Текст: Номер один
Долги по налогам и отдых за границей
Номер один

Вопрос: «Является ли задолженность по налогам основанием для ограничения выезда в отпуск за границу?»

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия: 

- В период летних отпусков рекомендует жителям республики, планирующим провести отпуск за границей, следует проверить наличие задолженности по налогам.

Чтобы получить актуальную информацию о наличии (либо отсутствии) задолженности не обязательно посещать налоговый орган. 

Узнать о задолженности, а также оплатить её можно с помощью:
- электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; 
- электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин»;
- единого портала государственных и муниципальных услуг;
- мобильного приложения «Налоги ФЛ».

Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации распространяется на граждан, у которых задолженность по имущественным налогам в рамках исполнительного производства превышает 10 тыс. рублей. Обязательным условием снятия ограничения является полное погашение суммы налога и пеней.

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