Долги по налогам и отдых за границей
Вопрос: «Является ли задолженность по налогам основанием для ограничения выезда в отпуск за границу?»
Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:
- В период летних отпусков рекомендует жителям республики, планирующим провести отпуск за границей, следует проверить наличие задолженности по налогам.
Чтобы получить актуальную информацию о наличии (либо отсутствии) задолженности не обязательно посещать налоговый орган.
Узнать о задолженности, а также оплатить её можно с помощью:
- электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин»;
- единого портала государственных и муниципальных услуг;
- мобильного приложения «Налоги ФЛ».
Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации распространяется на граждан, у которых задолженность по имущественным налогам в рамках исполнительного производства превышает 10 тыс. рублей. Обязательным условием снятия ограничения является полное погашение суммы налога и пеней.