Общество 27.06.2024 в 09:00

Засор мусоропровода

Кто должен устранить?
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Текст: Номер один
Засор мусоропровода
Номер один

Вопрос: «Куда обращаться, если засорился мусоропровод?»

Баирма Бутуевна Ц.

Проверять мусоропровод, устранять засоры и при необходимости ремонтировать его - это обязанность управляющей компании. Она должна:

- вывозить мусор каждый день;

- мыть крышку мусоропровода раз в неделю;

- дезинфицировать его ствол раз в месяц.

Если засорился мусоропровод нужно:

1. Позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Номер можно посмотреть в квитанции за ЖКУ, на доске объявлений в подъезде, на сайте УК или ее странице в соцсетях.

2. Назвать свои Ф. И. О. и адрес, рассказать, что именно не устраивает. Записать Ф. И. О. сотрудника, который принял обращение, номер заявки и время ее регистрации.

У УК будут сутки чтобы устранить засор. Если она не реагирует, то можно пожаловаться в региональную Госжилинспекцию. Это можно сделать онлайн через ГИС ЖКХ.

Порой бывает проще вообще отказаться от мусоропровода, чем постоянно бороться с засорами и запахом.

Как добиться того, чтобы его заварили:

- Проведите собрание собственников. Большинство, то есть 50% + 1 человек, должны проголосовать за это решение.

- Передайте протокол собрания в УК.

- Жилищники рассмотрят заявку в течение 10 дней и пришлют мастеров, которые заварят мусоропровод. Эта работа оплачивается из денег, которые жильцы отчисляют на содержание дома.

Если же нужно, наоборот, расконсервировать мусоропровод, такое решение также должны принять большинство собственников.

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