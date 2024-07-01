Общество 01.07.2024 в 09:00

Установка электросчетчика

Где он должен располагаться?
A- A+
Текст: Номер один
Установка электросчетчика
Номер один

Вопрос: «Обязательно ли выносить счетчик за пределы дома?»

Игорь Романович Б.

Данный вопрос регламентирован в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

Согласно п. 147 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии прибор учета (счетчик) подлежит установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики, т.е. на границе, где заканчивается ответственность сетевой компании и начинается ответственность потребителя.

При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности прибор учета подлежит установке в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность его установки.

Таким образом, действующая нормативно-правовая база не обязывает потребителя устанавливать прибор учета «на столб за пределы участка» При этом прибор учета электрической энергии должен находиться в доступном для проверяющих месте. Обеспечить доступ проверяющих – обязанность потребителя.

Однако правление СНТ вправе принимать решения, обязательные для исполнения всеми членами СНТ в пределах своей компетенции. Для полного ответа на поставленный вопрос необходимо изучить положения устава вашего СНТ в части полномочий правления и общего собрания членов.

В любом случае решение правления может быть пересмотрено общим собранием членов, как высшим органом управления.

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