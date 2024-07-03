Посещение уроков родителями

Вопрос: «Можно ли прийти на урок к ребенку? Могут ли мне в этом отказать?»

Римма П.

Да, по согласованию с администрацией школы. Родители имеют право знать, какие темы проходят дети на уроках, какими методами и технологиями пользуются педагоги.

Но прийти на урок без предупреждения нельзя. Внезапный визит может отвлечь детей и изменить план учебного процесса.

Присутствие на уроке нужно согласовать с учителем и администрацией школы. Порядок посещения уроков определяется Уставом или другими локальными актами - они есть на сайте учебного заведения.

Например, может быть правило, что вместе с родителем на уроке обязательно присутствует завуч или посещение невозможно во время контрольных работ.

Как посетить урок?

Правила посещения также указываются в актах школы. Чаще всего нужно написать заявление завучу, получить согласие учителя и определить день и время посещения.

При посещении урока родители должны соблюдать все внутренние правила. Вопросы или замечания учителю - лучше без детей, в присутствии администрации.