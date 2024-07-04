Кешбэк: понятие и условия

Вопрос: «Что такое кешбэк? И как его получать?»

Баир Б.

Кешбэк - это вознаграждение за покупки. После оплаты товара или услуги часть потраченных средств возвращается на карту или бонусный счёт в виде денег, баллов, авиамиль.

Чаще всего кешбэк выплачивают банки за оплату карточкой на кассе или онлайн. Также подобную систему вознаграждения используют магазины, авиакомпании, сервисы бронирования гостиниц или доставки еды.

Кешбэк можно получать в разном виде:

- деньгами. Процент от суммы покупки возвращается на карту списания, чаще всего в конце месяца;

- бонусами. Это виртуальные баллы, которыми можно оплатить покупку или её часть в магазинах-партнёрах банка. Иногда есть возможность обменять баллы на рубли. Кроме банков, кешбэк в виде баллов начисляют супермаркеты, аптеки, магазины спорттоваров;

- милями. Некоторые банки предлагают кешбэк специально для любителей путешествий. Они получают мили - те же самые баллы, которые можно потратить на покупку авиабилетов или бронь гостиницы.

Схемы выплаты кешбэка:

1. Фиксированная ставка. Определённый процент возвращается за любые покупки по карте.

2. Прогрессивная ставка. Размер процента возврата зависит от ваших трат: чем они больше, тем выше ставка. Например, при ежемесячных покупках по карте на сумму до 10 тыс. руб. кешбэк может начисляться по ставке 1%, при тратах от 10 тыс. до 50 тыс. руб. — по ставке 2% и так далее.